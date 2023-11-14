В процессорах AMD обнаружена новая уязвимость: CacheWarp

Исследователи из Технологического университета Граца и AMD недавно представили тревожную уязвимость в процессорах AMD, известную как CacheWarp. Эта уязвимость, также известная как CVE-2023-20592, конкретно затрагивает функцию безопасной зашифрованной виртуализации (SEV) в процессорах серверов EPYC. Хотя SEV предназначен для повышения безопасности виртуальных машин за счет шифрования их памяти, по иронии судьбы он открывает двери для атак CacheWarp, делая процессоры EPYC уязвимыми.

В отличие от предыдущих случаев эксплуатации SEV, уязвимость CacheWarp демонстрирует критическую особенность — она не требует физического доступа к целевому компьютеру. Использование CacheWarp включает в себя очистку кэша ЦП с помощью инструкции INVD, в результате чего в системной памяти или оперативной памяти сохраняются устаревшие данные. Когда ЦП впоследствии извлекает эти данные из ОЗУ, он предполагает, что они актуальны и подлинны.

Очень важными данными, которые ЦП считывает во время этого процесса, является значение аутентификации, которое должно быть равно 0 для достижения успешной аутентификации. Обычно единственный способ получить это значение — ввести правильный ключ доступа. Однако CacheWarp использует тот факт, что начальное значение аутентификации также равно 0, эффективно отправляя ЦП назад во времени — уязвимую дыру в безопасности.

Эта уязвимость затрагивает процессоры EPYC первого, второго и третьего поколений. Однако AMD оперативно решила эту проблему, выпустив патч микрокода специально для чипов Milan третьего поколения. Примечательно, что AMD утверждает, что этот патч не повлияет на производительность, в отличие от многих других патчей безопасности, выпущенных в прошлом. В отличие от таких уязвимостей, как Spectre, CacheWarp не опирается на спекулятивное выполнение, которое ранее приводило к снижению производительности в результате установки исправлений.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое CacheWarp?

Ответ: CacheWarp — это недавно обнаруженная уязвимость в процессорах AMD, которая использует функцию безопасной зашифрованной виртуализации (SEV), делая процессоры EPYC уязвимыми для атак, не требующих физического доступа.

Вопрос: Как работает CacheWarp?

О: CacheWarp включает в себя очистку кэша ЦП и извлечение устаревших данных из системной памяти или оперативной памяти. Используя начальное значение аутентификации, равное 0, ЦП обманом заставляет принять устаревшие данные, открывая дверь для потенциальных взломов.

Вопрос: На какие процессоры влияет CacheWarp?

О: CacheWarp влияет на процессоры EPYC первого, второго и третьего поколения, но AMD выпустила исправление микрокода исключительно для чипов Milan третьего поколения.

Вопрос: Повлияет ли исправление микрокода на производительность?

О: Нет, в отличие от предыдущих исправлений безопасности, AMD уверяет пользователей, что исправление CacheWarp не окажет никакого влияния на производительность. Уязвимость не основана на спекулятивном выполнении, которое в прошлом требовало установки патчей, снижающих производительность.