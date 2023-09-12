Альтернативная теория гравитации бросает вызов «теореме об отсутствии волос» в черных дырах?

Недавняя неопубликованная статья предполагает, что широко принятая «теорема об отсутствии волос» о черных дырах может не выполняться, если верна альтернативная теория гравитации, называемая телепараллельной формулировкой. Теорема об отсутствии волос упрощает наше понимание черных дыр, утверждая, что масса, электрический заряд и вращение черной дыры содержат всю необходимую информацию о ней. Однако эта новая теория бросает вызов этому представлению и потенциально может усложнить наше исследование черных дыр. С другой стороны, это может также предложить физикам новый взгляд и более глубокое понимание черных дыр.

Теорема об отсутствии волос подразумевает, что любая информация о материи, поглощенной черной дырой, теряется, когда черная дыра излучает гравитационные волны или свет. Согласно этой теореме, черные дыры кажутся внешним наблюдателям идентичными, независимо от их истории или состава. Термин «волосы» — это метафора, описывающая информацию, потерянную за горизонтом событий черной дыры.

Хотя теорема об отсутствии волос широко признана, есть физики, которые продолжают подвергать ее сомнению и искать доказательства против нее. Авторы неопубликованной статьи исследовали последствия телепараллельной формулировки гравитации Эйнштейна-Гаусса-Бонне, альтернативной теории относительности. Эта теория описывает гравитацию, используя кручение вместо кривизны.

Авторы обнаружили, что следование этому альтернативному пути привело их к «волосатым» решениям в области черных дыр. Эти волосатые черные дыры содержат скалярные поля за пределами горизонта событий, предоставляющие дополнительную информацию о внутренней части черной дыры. Например, может возникнуть гравитационное излучение. Хотя это не является чем-то совершенно беспрецедентным для модифицированных теорий гравитации, это бросает вызов простоте теоремы об отсутствии волос.

Эта статья, хотя и еще не прошедшая рецензирование, освещает продолжающееся исследование альтернативных теорий гравитации и их значение для изучения черных дыр. Хотя общая теория относительности остается наиболее широко распространенной теорией, ученые продолжают исследовать альтернативы, чтобы глубже понять сложности Вселенной.

Источники: неопубликованная статья о телепараллельной формулировке гравитации, теорема об отсутствии волос, общая теория относительности.