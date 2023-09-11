Осенняя программа мероприятий Tech: чего ожидать в сентябре и октябре

Сентябрь и октябрь — захватывающие месяцы для энтузиастов технологий, поскольку проходят крупные мероприятия и конференции, демонстрирующие последние инновации и анонсы в различных отраслях. Давайте посмотрим на некоторые предстоящие события и то, что мы можем ожидать от них.

Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF)

Когда: четверг, 7 сентября – воскресенье, 17 сентября.

Где: Центр Торонто, Канада.

Что: TIFF — это ежегодный кинофестиваль, на котором демонстрируются международные фильмы и предлагаются показы, лекции, мероприятия и семинары.

Яблочная страсть к чудесам

Когда: вторник, 12 сентября, 1:10 по восточному времени / XNUMX:XNUMX по тихоокеанскому времени.

Где: Эппл Парк, Купертино, Калифорния.

Что: На долгожданном мероприятии Apple Wonderlust будет продемонстрирована новая линейка iPhone 15, которая, по слухам, будет иметь порты USB-C вместо Lightning.

Детройтский автосалон

Когда: среда, 13 сентября – воскресенье, 24 сентября.

Где: Конференц-центр Хантингтон-Плейс, Детройт, Мичиган.

Что: Детройтский автосалон, также известный как Североамериканский международный автосалон, объединяет автопроизводителей и экспертов отрасли, чтобы продемонстрировать и обсудить последние автомобильные тенденции и новые автомобили.

Событие Amazon «Устройства и услуги»

Когда: среда, 20 сентября, 10:XNUMX по восточному времени.

Где: Кампус Amazon HQ2, Арлингтон, Вирджиния.

Что: Amazon проводит мероприятие, доступное только по приглашению, в своей второй штаб-квартире, на котором ожидается презентация новых устройств и услуг.

Специальное мероприятие Microsoft

Когда: четверг, 21 сентября.

Где: Нью-Йорк

Что: Microsoft проведет «специальное мероприятие» только по приглашениям, вероятно, посвященное обновленным устройствам Surface и достижениям в области искусственного интеллекта.

Кодовое событие Vox Media

Когда: вторник, 26 сентября – среда, 27 сентября.

Где: The Ritz-Carlton, Лагуна Нигель, Калифорния.

Что: Code — это технологическое мероприятие, объединяющее влиятельные голоса в отрасли. В этом году в нем примут участие такие известные докладчики, как генеральный директор X/Twitter Линда Яккарино, генеральный директор Bumble Уитни Вулф Херд, генеральный директор GM Мэри Барра и другие.

Это лишь краткий обзор того, что будет в сентябре и октябре. Другие мероприятия, такие как Meta Connect, Made by Google и конференция разработчиков Samsung, также не за горами, обещая захватывающие анонсы и информацию о виртуальной реальности, новых устройствах Google и обновлениях экосистемы Samsung Galaxy соответственно. По мере объявления новых событий следите за обновлениями на The Verge.

источники:

- Официальный сайт TIFF

– Событие Apple Wonderlust

- Официальный сайт Детройтского автосалона

– Мероприятие по устройствам и обслуживанию Amazon

– Специальное мероприятие Microsoft

- Кодовое событие Vox Media

– Мета Коннект 2023

– Сделано Google Event

– Конференция разработчиков Samsung