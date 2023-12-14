Новые покемоны и блестящие замки в DLC Indigo Disk

Тренеры покемонов Скарлет и Вайолет теперь могут отправиться в захватывающее приключение в регионе Палдеа, известном как Aera Zero, с выпуском DLC Indigo Disk. Это расширение знакомит с новыми покемонами и позволяет заглянуть в прошлые и будущие версии легендарных покемонов, таких как Энтей, Райко и Терракион.

Среди новых покемонов, включенных в DLC Indigo Disk, — Арчалудон, эволюция Дуралудона, и Гидраппл, развитая форма Дипплина. Тренеры также встретят Gouging Fire, прошлую версию Энтея из Paradox, и Raging Bolt, прошлую версию Raikou из Paradox. Iron Boulder и Iron Crown представляют будущие версии Paradox Кобалиона и Терракиона соответственно. Кроме того, Терапагосы появятся как в земной, так и в звездной форме, предоставляя тренерам уникальные варианты для захвата. Пешарунт также собирается появиться.

Хотя DLC Indigo Disk предлагает множество интересных новых покемонов, у него есть один разочаровывающий недостаток. Все легендарные покемоны, представленные в трейлере DLC Scarlet and Violet Final, полностью заперты, а это означает, что у тренеров не будет возможности встретиться с этими покемонами в их блестящих формах. Сюда входят популярные легендарные покемоны, такие как Артикуно, Кёгре, Лугия и другие. Невозможность встретить блестящие версии может стать разочарованием для заядлых охотников за блестками.

По мере изучения дополнения Indigo Disk тренеры могут нуждаться в дополнительных указаниях. Тем, кто ищет дополнительную информацию об Scarlet and Violet или о самом DLC Indigo Disk, мы рекомендуем изучить следующие руководства: Советы по двойной битве для DLC Indigo Disk, Что такое конвергентные и парадоксальные покемоны?, Pokémon Scarlet и Violet Outbreak Shiny Hunting и Руководство по сэндвичам с покемонами Скарлет и Вайолет.