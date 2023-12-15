Победа над Лейси в DLC Pokemon Scarlet and Violet's Indigo Disk

Хотите пройти Элитное испытание в DLC Indigo Disk для Pokemon Scarlet and Violet? Лэйси, одна из элитной четверки, стоит на вашем пути, но, если дать правильные ответы, вы сможете выйти победителем. Вот руководство, которое поможет вам пройти викторину Лейси и одержать победу.

Вопрос 1: накопитель электроэнергии Пикачу

Лэйси расскажет об электрической печати Пикачу и ее способности производить электричество. Она спросит, где Пикачу хранит это электричество. Правильный ответ — щеки Пикачу.

Вопрос 2: Радар Веноната

Далее Лейси представит Венонат и его способность использовать определенную часть тела в качестве радара даже в самые темные ночи. Правильный ответ – глаза Веноната.

Вопрос 3: Нахождение подлинной античной формы Sinistea

Лэйси подарит вам трех братьев и сестер Синистеи, один из которых — настоящая Синистея Античной Формы. Найдите отметку на дне чашки, чтобы определить правильный.

Вопрос 4: Знакомство с розовым Миниором

Лейси продемонстрирует различные варианты Миниора, но вам нужно сосредоточиться на розовом, который выделяется. Внимательно наблюдайте, как Миниор меняет форму.

Вопрос 5: Режим сна Гранбулла

В ответ на последний вопрос Лейси представит своего покемона Гранбулла. Вы должны определить, какую часть тела Гранбулл использует в качестве подушки во время сна. Правильный ответ — живот Гранбулла.

Одержите победу, правильно ответив на все вопросы Лейси, и тогда она примет ваш запрос на битву. Следите за обновлениями о дополнении Pokemon Scarlet and Violet's Indigo Disk.