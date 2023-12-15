Новая пробная викторина Elite в DLC Indigo Disk требует уникальных ответов

Краткое описание: Элитное испытание Лейси в DLC Indigo Disk для Pokemon Scarlet and Violet было обновлено набором из пяти новых вопросов. Правильный ответ на них приведет к запросу битвы от Лейси.

Лэйси, одна из элитной четверки в Blueberry Academy в прибрежном биоме Терариума, представила новую элитную пробную викторину в DLC Indigo Disk для Pokemon Scarlet and Violet. В этой статье вы найдете ответы на все вопросы и правильные ответы.

Первый вопрос вращается вокруг Пикачу, покемона электрического типа, известного тем, что производит электричество. Лэйси спросит, где Пикачу хранит электричество, и правильный ответ — его щеки.

Переходя ко второму вопросу, Лейси представит Веноната, покемона, который использует определенную часть тела в качестве радара в темноте. Правильный ответ — глаза, поскольку они помогают Венонату обнаруживать объекты.

В третьем вопросе Лейси представит братьев и сестер Синистеи и попросит игроков определить подлинную античную форму Синистеи. Чашка посередине, которую можно узнать по отметке внизу, является правильным ответом.

Четвертый вопрос посвящен Миниору, покемону-метеору, и игроки должны найти розовый вариант из ряда меняющихся форм.

Наконец, Лейси представит Гранбулла и спросит игроков, какую часть тела он использует в качестве подушки во время сна. Правильный ответ – животик.

Обязательно ответьте на все вопросы правильно, чтобы пройти Элитное испытание Лейси и разблокировать запрос на битву. Оставайтесь с нами на Sportskeeda, чтобы получать больше новостей о DLC Indigo Disk.