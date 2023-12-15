The Ultimate Challenge: элитная пробная викторина Лейси в Pokemon Scarlet and Violet

Готовы ли вы проверить свои знания о покемонах? Элитная пробная викторина Лэйси в DLC Indigo Disk для Pokemon Scarlet and Violet наверняка бросит вызов даже самым опытным тренерам. Зайдите на Прибрежную площадь в Прибрежном биоме Терариума и приготовьтесь к битве умов.
Вопрос 1: Электрическая энергия Пикачу
Лейси познакомит вас с Пикачу, популярным покемоном электрического типа, известным своей способностью производить электричество. Она попросит вас назвать часть тела, в которой Пикачу хранит эту силу. В данном случае правильный ответ — щеки Пикачу.
Вопрос 2: Радар Веноната
Затем Лейси вызовет Веноната и подчеркнет его уникальную способность использовать определенную часть тела в качестве радара даже в самые темные ночи. Сможете ли вы угадать, какая это часть тела? Правильный ответ – глаза Веноната.
Вопрос 3: Подлинная античная форма Sinistea
Лейси представит вам трех братьев и сестер Синистеи и сообщит, что трудно определить подлинные антикварные предметы. Ваша задача — выбрать Античную форму Sinistea, которую можно узнать по отметке на дне чашки. Выберите чашку посередине, чтобы продолжить.
Вопрос 4: Найди розового минора
Обратите пристальное внимание на эволюцию Минора, поскольку каждый вариант принимает форму метеора. Ваша задача – найти среди модельного ряда розовый Миниор. Следите за любыми изменениями в форме.
Вопрос 5: Привычка Гранбулла спать
В ответ на последний вопрос Лейси продемонстрирует своего покемона Гранбулла и предложит вам угадать, какую часть тела он использует в качестве подушки во время сна. Правильный ответ — живот Гранбулла.
Поздравляем! Вы прошли пробную викторину Лейси «Элита» и доказали, что у вас есть все необходимое, чтобы стать настоящим экспертом по покемонам. Следите за обновлениями и новыми испытаниями в мире Pokemon Scarlet and Violet.
Не забывайте продолжать исследовать, тренироваться и открывать новых покемонов на своем пути к тому, чтобы стать лучшим тренером покемонов!