Викторина Мастера Лейси в DLC Pokemon Scarlet and Violet

В DLC Indigo Disk для Pokemon Scarlet and Violet игроки встретятся с Мастером Лейси и предстанут перед ее Элитным Испытанием. В этом испытании игроки должны ответить на ряд вопросов, чтобы продолжить. Эта статья проведет вас через викторину мастера Лейси, давая правильные ответы на каждый вопрос.

Вопрос 1: Электрическое хранилище Пикачу

Мастер Лейси представит Пикачу и объяснит, что это покемон электрического типа, известный тем, что производит электричество. Она спросит, где Пикачу хранит это электричество. Правильный ответ — щеки Пикачу.

Вопрос 2: Радар Веноната

На второй вопрос мастер Лейси вызовет Веноната и подчеркнет его способность использовать определенную часть тела в качестве радара. Игроки должны правильно идентифицировать эту часть тела как глаза.

Вопрос 3: Подлинная антикварная Синистея

В третьем вопросе Мастер Лейси представит трех братьев и сестер Синистеи, один из которых является настоящим антиквариатом. Игроки должны определить правильного брата или сестру, то есть того, у которого есть отметка на дне чашки.

Вопрос 4: Обнаружение розового минора

Далее игрокам будут показаны разные формы Миниора, известные как Покемоны-Метеоры. Их задача — следить за розовым Миниором, пока он меняет форму.

Вопрос 5: Подушка для сна Гранбулла

Последний вопрос касается Гранбулла, покемона, принадлежащего мастеру Лейси. Игроки должны определить, какую часть тела Гранбулл использует в качестве подушки во время сна. Правильный ответ — живот.

Правильно ответив на все пять вопросов, игроки смогут пройти Элитное испытание мастера Лейси. Обязательно следите за обновлениями Sportskeeda, чтобы получать самую свежую информацию и обновления о DLC Pokemon Scarlet and Violet.