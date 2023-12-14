Правительство конфисковало сбережения чистильщика обуви во время путешествия

Описание: У чистильщика обуви в Новом Орлеане правительство конфисковало его сбережения во время обычной поездки внутри страны. Кермит Уоррен и его сын ехали покупать эвакуатор, когда их остановили в аэропорту агенты Управления по борьбе с наркотиками. Несмотря на предоставление доказательств своих намерений и источника денег, DEA обвинило Уоррена в том, что он выдавал себя за отставного полицейского, и конфисковало 28,000 XNUMX долларов наличными. Уоррен провел год, пытаясь вернуть свои деньги с помощью некоммерческого Института юстиции, и в конце концов добился успеха. Однако этот инцидент подчеркивает противоречивую практику гражданской конфискации активов, когда правоохранительные органы могут конфисковывать денежные средства и имущество, не предъявляя владельцу обвинения в совершении преступления. Уоррен продолжает бороться с этой практикой, чтобы она не повторилась с другими.

Путешественник теряет сбережения из-за обвинений правительства

Недавний инцидент с участием чистильщика обуви в Новом Орлеане проливает свет на тревожную практику конфискации гражданских активов. Кермит Уоррен, потерявший работу из-за пандемии COVID-19, и его сын решили заняться буксировкой и спасательным бизнесом. Однако их планы приняли неожиданный оборот, когда их путешествие по стране закончилось тем, что правительство конфисковало их сбережения.

Уоррен и его сын собирались купить подержанный эвакуатор, когда их остановили в аэропорту агенты Управления по борьбе с наркотиками. Несмотря на то, что агенты уведомили TSA о крупной сумме денег, они обвинили Уоррена в том, что он выдал себя за отставного полицейского. 28,000 XNUMX долларов наличными, включая кровно заработанные сбережения Уоррена, были конфискованы без предъявления ему каких-либо обвинений.

Этот инцидент поднимает вопросы о спорной практике конфискации гражданских активов, когда правоохранительные органы могут конфисковывать денежные средства и имущество, не привлекая к ответственности владельца преступления. В данном случае Уоррен был невиновен, однако его деньги были отняты на основании одних лишь обвинений.

К счастью, Уоррен не сдался и обратился за помощью к некоммерческому Институту юстиции, который взялся за его дело. Доказав невиновность Уоррена и законное назначение денег, федеральные прокуроры закрыли дело о конфискации, и Уоррен в конце концов получил свои деньги обратно.

Хотя история Уоррена имела положительный результат, она подчеркивает необходимость реформы законов о конфискации гражданских активов. Невиновные люди не должны нести бремя доказывания своей невиновности и борьбы за возвращение конфискованных активов.

Уоррен по-прежнему привержена защите гражданских активов, решив не допустить, чтобы другие испытали такую ​​​​же несправедливость. Что касается DEA, то они отклонили запросы на интервью и не предоставили запрошенную информацию. Продолжающееся расследование Atlanta News First вызывает обеспокоенность по поводу прозрачности и подотчетности правоохранительных органов.