Alfa Romeo объявляет о выпуске электрического внедорожника Milano

Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo делает шаг к своей цели стать производителем автомобилей класса люкс, представив в следующем году свой первый аккумуляторный электромобиль. Alfa Romeo на протяжении многих лет сталкивалась с множеством проблем, но полна решимости вернуться в автомобильную промышленность. Генеральный директор Жан-Филипп Импарато недавно объявил о плане запускать новую модель каждый год с 2022 по 2026 год с целью перехода на полностью электрический автомобиль к 2027 году.

Несмотря на то, что Alfa Romeo столкнулась с задержками на пути к электрификации, в первую очередь из-за запуска подключаемого гибрида Tonale на рынке США, бренд по-прежнему привержен переходу на электрическую мобильность. Стремясь конкурировать с такими компаниями, как BMW, на рынке США, Alfa Romeo готовится представить более крупные и роскошные электрические внедорожники. Первый из этих электрических внедорожников дебютирует в Италии этой весной и будет называться Milano.

Как следует из названия, Milano отдает дань уважения итальянскому городу Милану, где более века назад была основана Alfa Romeo. Milano ознаменует выход Alfa Romeo в B-сегмент, крупнейший сегмент рынка в Европе. Первоначально он будет выпускаться как аккумуляторный электромобиль, но в будущем планируется представить гибридную версию с двигателем внутреннего сгорания. Тем не менее, Milano, скорее всего, станет последним вариантом Alfa Romeo с двигателем внутреннего сгорания перед тем, как бренд полностью перейдет на электромобили.

Генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато выразил восторг по поводу Milano и того, что он представляет для будущего бренда. Он заявил, что Milano дополняет модельный ряд Alfa Romeo и служит «приветствием» для преданных поклонников Alfa Romeo, а также предлагает новой аудитории уникальный спортивный опыт и итальянский дизайн.

Заглядывая в будущее, Alfa Romeo имеет четкое видение своего производственного конвейера. Следующие три года будут иметь решающее значение для стратегии электрификации бренда: дебют внедорожника Milano запланирован на 2024 год. В 2025 году Alfa Romeo планирует представить свой первый автомобиль, работающий исключительно на электричестве, а к 2027 году бренд планирует вывести Весь модельный ряд состоит из 100% электромобилей.

Поскольку Alfa Romeo сообщает о росте мировых продаж в 2023 году, все внимание будет приковано к миланскому дебюту Milano в апреле 2024 года. Энтузиасты и потенциальные клиенты с нетерпением ждут того, что Alfa Romeo принесет со своим первым полностью электрическим предложением. .