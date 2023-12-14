Alfa Romeo объявляет о дебюте Milano: своего первого полностью электрического внедорожника, переходящего на 100% электрический бренд

Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo наконец-то выполняет свое обещание войти в мир электромобилей. После нескольких задержек компания объявила о предстоящем выпуске своего первого в истории полностью электрического спортивного городского внедорожника (внедорожника) Milano. Дебют Milano состоится в апреле 2024 года. Это первый шаг Alfa Romeo на пути к превращению своего бренда в полностью электрическую электростанцию.

Имея более чем столетний опыт работы в автомобильной промышленности, Alfa Romeo хорошо известна своим опытом в автоспорте и гонках. Однако компания стремится позиционировать себя как производитель автомобилей класса люкс. Чтобы оживить свои продажи, которые снижались на протяжении последних трех десятилетий, Alfa Romeo планирует представлять новую модель каждый год в период с 2022 по 2026 год. Конечная цель — перейти на полностью электрическую линейку к 2027 году.

Хотя первое «электрифицированное» предложение, подключаемый гибрид Tonale, столкнулось с задержками перед выходом на рынок США в 2022 году, Alfa Romeo по-прежнему привержена своей электрической трансформации. Несмотря на отсутствие полностью электрического варианта, помимо разработки 33 электрических суперкаров Stradale, компания обещает своим американским клиентам более крупные электрические внедорожники, начиная с Milano.

Названный в честь города Милана, где была основана Alfa Romeo, Milano станет выходом автопроизводителя в B-сегмент Европы, крупнейший сегмент рынка. Первоначально Milano будет представлен как полностью электрический внедорожник, но ожидается, что за ним последует гибридная версия с двигателем внутреннего сгорания. Это будет последний вариант с двигателем внутреннего сгорания перед тем, как Alfa Romeo завершит переход на 100% электрический бренд под эгидой Stellantis.

Генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато выражает свой энтузиазм по поводу внедорожника Milano, заявляя, что он символизирует «добро пожаловать обратно» всем фанатам Alfisti, которые ждали, чтобы подтвердить свою любовь к бренду. Он представляет собой уникальный спортивный опыт в сочетании с неповторимой красотой итальянского дизайна. Milano является важной вехой на пути Alfa Romeo к электрификации и будет способствовать дальнейшему укреплению глобального присутствия бренда.

Забегая вперед, Alfa Romeo дала представление о своем производственном конвейере на ближайшие несколько лет. В 2025 году компания планирует представить свой первый автомобиль, который будет полностью электрическим. К 100 году вся линейка Alfa Romeo станет полностью электрической.

Поскольку Alfa Romeo сообщает о значительном увеличении мировых продаж в 2023 году, все внимание будет приковано к Милану в апреле 2024 года, где он станет свидетелем первого полностью электрического предложения от этого культового автопроизводителя. Внедорожник Milano готов создать основу для электрического будущего Alfa Romeo, продемонстрировав их приверженность инновациям и устойчивому развитию.