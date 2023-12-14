Alfa Romeo официально представила название своего первого в мире полностью электрического спортивного городского внедорожника (SUV), который будет называться Milano. Это объявление было сделано в связи с тем, что старый итальянский автопроизводитель стремится зарекомендовать себя как производитель автомобилей класса люкс. Alfa Romeo, имеющая богатую историю в автоспорте и гонках, в последние годы столкнулась с проблемами, связанными со снижением продаж. Чтобы оживить бренд, генеральный директор Жан-Филипп Импарато поставил амбициозные цели, включая запуск новой модели каждый год с 2022 по 2026 год и достижение полной электрификации к 2027 году.

Путь к электрификации не прошел без препятствий: запуск подключаемого гибрида Tonale столкнулся с несколькими задержками, прежде чем он наконец выйдет на рынок США в 2022 году. Пока компания разрабатывает 33 электрических суперкара Stradale, полностью электрический вариант еще не разработан. быть увиденным. Однако приверженность Alfa Romeo электрификации остается неизменной.

Выпуская предстоящий внедорожник Milano, Alfa Romeo стремится расширить свое присутствие в Соединенных Штатах и ​​конкурировать с такими производителями автомобилей класса люкс, как BMW. Milano дебютирует в Италии весной 2024 года и ознаменует выход бренда в B-сегмент Европы, крупнейший сегмент рынка. Хотя изначально это будет полностью электрический автомобиль, планируется также версия с гибридным двигателем.

Генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато выразил восторг по поводу внедорожника Milano и того, что он представляет для будущего бренда. Он подчеркнул, что Milano станет радушным приемом для восторженных поклонников Alfa Romeo и всех, кто ищет уникальные спортивные впечатления в итальянском дизайне. Внедорожник сыграет ключевую роль в процессе перехода Alfa Romeo к полной электрификации.

Заглядывая в будущее, производственный конвейер Alfa Romeo включает официальный дебют внедорожника Milano в 2024 году, за которым последует презентация первого исключительно электрического автомобиля бренда в 2025 году. К 2027 году Alfa Romeo стремится стать полностью электрическим брендом. Последние показатели продаж автопроизводителя демонстрируют многообещающий рост: глобальные продажи в 34 году увеличится на 2023% по сравнению с предыдущим годом.

Автолюбители и обозреватели отрасли с нетерпением ждут появления внедорожника Alfa Romeo Milano в апреле 2024 года, надеясь, что он продемонстрирует приверженность бренда электрической мобильности и потрясающее итальянское мастерство.