Alfa Romeo анонсирует первый в мире электрический внедорожник: Milano

Итальянский производитель автомобилей класса люкс Alfa Romeo добился успехов в переходе на электромобили (EV), представив свой первый в мире электрический внедорожник Milano. Этот шаг является частью стратегии автопроизводителя по выпуску новой модели каждый год в период с 2022 по 2026 год с целью стать полностью электрическим к 2027 году.

Названный в честь города Милана, где более века назад была основана Alfa Romeo, Milano знаменует собой важную веху на пути бренда к электрификации. Этот внедорожник, дебют которого запланирован на апрель 2024 года, будет удовлетворять растущий спрос на электромобили в B-сегменте европейского автомобильного рынка.

Первоначально Milano будет доступен как полностью электрическая модель, но ожидается, что версия с гибридным двигателем появится позже. Этот вариант с двигателем внутреннего сгорания, вероятно, станет последним, предложенным Alfa Romeo перед тем, как суббренд полностью перейдет на электромобили.

Генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато заявил, что Milano представляет собой символическое «возвращение» для поклонников бренда, особенно для тех, кто с нетерпением ждал новой модели Alfa Romeo. Он также подчеркнул уникальность и спортивный опыт, который предложит Milano, а также неповторимую красоту итальянского дизайна.

Заглядывая в будущее, производственный конвейер Alfa Romeo демонстрирует приверженность электрификации. В 2025 году бренд планирует представить свой первый автомобиль, который будет полностью электрическим. Наконец, к 100 году все автомобили линейки Alfa Romeo будут электрическими, что укрепит позиции бренда как полностью электрического автопроизводителя.

Благодаря увеличению мировых продаж на 34% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом Alfa Romeo находится на пути к наращиванию темпов на рынке. Предстоящий дебют Milano в апреле 2024 года, несомненно, вызовет ажиотаж среди автолюбителей, с нетерпением ожидающих прыжка Alfa Romeo в мир электрических внедорожников.