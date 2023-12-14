Alfa Romeo объявляет о выпуске первого электрического внедорожника Milano в 2024 году

Alfa Romeo, итальянский автопроизводитель, известный своей богатой историей в автоспорте, нацелился на рынок автомобилей класса люкс, анонсировав свой первый электрический внедорожник Milano. Планируя запуск Milano в апреле 2024 года, Alfa Romeo стремится укрепить свое глобальное присутствие и привлечь как преданных поклонников Alfisti, так и новых клиентов, ищущих уникальные спортивные впечатления.

Milano, названный в честь города, где была основана Alfa Romeo, станет выходом бренда на B-сегмент европейского рынка, который является крупнейшим в отрасли. Хотя это будет первый аккумуляторный электромобиль Alfa Romeo (BEV), позже внедорожник будет предлагаться в гибридной версии с двигателем внутреннего сгорания. Ожидается, что это будет последний вариант с двигателем внутреннего сгорания, прежде чем Alfa Romeo станет полностью электрическим как часть суббренда Stellantis.

Генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато выразил восторг по поводу роли Milano в переходе бренда на электромобили. Он видит в этом символ «добро пожаловать обратно» фанатам Alfisti, которые с нетерпением ждали возможности подтвердить свою любовь к Alfa Romeo. Импарато также подчеркнул, что Milano предложит уникальные спортивные впечатления и неповторимую красоту итальянского дизайна всем, кто ищет роскошный внедорожник в этом сегменте.

Запуск Milano является важной вехой в стратегии Alfa Romeo «от 0 до 0», целью которой является выпуск новой модели каждый год до 2026 года и достижение 100% электрического запаса хода к 2027 году. Общий объем продаж компании растет: увеличение мировых продаж на 34% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Рынок ЕС был особенно позитивным: продажи Alfa Romeo выросли на 53%.

Поскольку автолюбители с нетерпением ждут появления Milano, первого полностью электрического предложения Alfa Romeo, еще неизвестно, что принесет с собой этот роскошный внедорожник. Alfa Romeo готова привлечь внимание отрасли и продолжить свое наследие по расширению границ в мире итальянского автомобильного дизайна и производительности.