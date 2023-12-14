Alfa Romeo выпустит Milano: электрический внедорожник

Alfa Romeo, давний итальянский автопроизводитель, наконец-то выполняет свое обещание ввести в свою линейку электромобили (EV). Компания объявила о предстоящем выпуске своего первого спортивного городского автомобиля (внедорожника) под названием Milano, отдавая дань уважения своим корням в Милане, Италия.

Известная своей богатой историей в автоспорте и гонках, Alfa Romeo теперь переключает свое внимание на утверждение себя в качестве производителя автомобилей класса люкс. Хотя на протяжении многих лет бренд сталкивался с изрядной долей проблем, сейчас он работает как суббренд Stellantis.

Чтобы бороться со снижением продаж в последние годы, генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато заявил, что компания будет выпускать новую модель ежегодно с 2022 по 2026 год с целью перехода на полностью электрическую модель к 2027 году. Однако путь бренда к электрификации столкнулся с некоторыми неудачами, включая задержки с выпуском своего первого электрифицированного предложения, подключаемого гибрида Tonale.

Заглядывая в будущее, Alfa Romeo стремится расширить свое присутствие на рынке США, представляя более крупные и роскошные модели, чтобы конкурировать с такими автомобилями, как BMW. Бренд также пообещал поставлять более крупные электрические внедорожники для клиентов в США, причем первая модель дебютирует в Италии этой весной.

Ожидается, что Milano, первый электрический внедорожник Alfa Romeo, станет важной вехой в переходе бренда на электромобили. В то время как полностью электрическая версия будет первоначальным предложением, гибридный вариант внедорожника также находится в стадии разработки. После Milano Alfa Romeo планирует полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и стать полностью электрическим брендом под управлением Stellantis.

Производственный конвейер Alfa Romeo на следующие три года включает официальный дебют внедорожника Milano в 2024 году, за которым последует презентация первого исключительно электрического автомобиля в 2025 году. К 2027 году вся линейка Alfa Romeo будет на 100% электрической.

В предвкушении все внимание будет приковано к миланскому мероприятию Alfa Romeo в апреле 2024 года, чтобы увидеть, что бренд готовит для своего первого вторжения в мир полностью электрических автомобилей. Завершая свою линейку и переходя на электрический вариант, Alfa Romeo стремится удовлетворить своих преданных энтузиастов, одновременно очаровывая новых клиентов своим уникальным сочетанием спортивного опыта и отличительного итальянского дизайна.