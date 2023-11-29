Использование машинного обучения для отслеживания айсбергов: понимание меняющегося ландшафта Антарктиды

Айсберги уже давно пленяют наше воображение, их часто рассматривают как величественные природные образования, привносящие нотку загадочности в мировые океаны. Однако эти ледяные гиганты имеют большее значение, чем кажется на первый взгляд. Помимо своей кинематографической привлекательности, айсберги играют решающую роль в изменении экосистем и влиянии на глобальные экологические закономерности. Чтобы лучше понять жизненный цикл и воздействие айсбергов на окружающую среду, исследователи используют возможности машинного обучения для анализа данных спутниковых радаров, уделяя особое внимание Южному океану, окружающему Антарктиду.

Традиционно выявление и отслеживание айсбергов было сложной задачей из-за их большого количества и непредсказуемых движений. Однако группа ученых, финансируемая Институтом Алана Тьюринга, использует технологию радара с синтезированной апертурой (SAR) со спутников Sentinel-1 ЕКА, чтобы преодолеть эти препятствия. Эта передовая радиолокационная технология позволяет непрерывно сканировать айсберги даже в неблагоприятных погодных условиях.

В недавнем исследовании неконтролируемый алгоритм искусственного интеллекта был использован для анализа показаний SAR, собранных в период с октября 2019 года по сентябрь 2020 года. Алгоритм успешно идентифицировал почти 30,000 1 айсбергов, каждый размером примерно 0.4 км² (XNUMX мили²) или меньше, в заливе моря Амундсена на западе. Антарктида. Точно обнаруживая и отслеживая эти айсберги, исследователи стремятся разработать комплексную цифровую модель антарктического моря. Этот цифровой двойник предоставит ценную информацию о сложных взаимодействиях между океаном, льдом и атмосферой.

«Технология, которую мы использовали для разработки этого инструмента, уже довольно широко используется для медицинских изображений, и поэтому мы рады применить ту же технологию к сложным функциям, наблюдаемым на спутниковых изображениях SAR полярных океанов», — заявил Бен Эванс из Британской антарктической службы. Опрос (BAS) AI Lab. «Метод, который мы использовали, так же точен, как и другие альтернативные методы обнаружения айсбергов, и превосходит большинство из них, без необходимости участия человека. Это означает, что его можно легко масштабировать за пределы области нашего исследования и даже обеспечить мониторинг практически в реальном времени».

Благодаря этому инновационному подходу ученые надеются углубить наше понимание воздействия и поведения айсбергов, в конечном итоге проливая свет на сложную динамику меняющегося ландшафта Антарктиды. Результаты этого исследования, опубликованные в журнале «Дистанционное зондирование окружающей среды», открывают новые возможности для дальнейших исследований и исследований в области полярных исследований.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое радар с синтезированной апертурой (SAR)?

Радар с синтезированной апертурой (SAR) — это технология дистанционного зондирования, которая использует радиолокационные сигналы для создания изображений поверхности Земли с высоким разрешением. Отправляя и получая радиолокационные сигналы, SAR может проникать сквозь облака и работать в различных погодных условиях, что делает его пригодным для мониторинга районов, где другие датчики могут столкнуться с ограничениями.

2. Как машинное обучение помогает обнаруживать айсберги?

Алгоритмы машинного обучения могут анализировать данные спутниковых радаров и идентифицировать айсберги, распознавая закономерности и характеристики, характерные для этих образований. Обучая алгоритм с помощью размеченных данных, он может автоматически обнаруживать и отслеживать айсберги с высокой точностью, предоставляя ценную информацию об их распространении, движении и потенциальном воздействии.

3. Каковы экологические последствия айсбергов?

Поскольку айсберги тают в течение длительного времени, они выделяют холодную пресную воду и питательные вещества в окружающие океаны. Это может повлиять на местные экосистемы, повлиять на динамику циркуляции океана, способствовать разрушению морского льда и даже повлиять на глобальный уровень моря. Отслеживая и изучая айсберги, ученые стремятся более полно понять эти экологические и экологические последствия.