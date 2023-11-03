Темная сторона искусственного интеллекта: защита наших детей от глубокой эксплуатации фейков

Искусственный интеллект (ИИ) быстро стал одной из самых влиятельных технологий в мире, производящей революцию в том, как мы выполняем задачи, обеспечивая быструю обработку в беспрецедентных масштабах. Однако за его впечатляющими возможностями скрывается темная сторона, которая представляет значительные риски, особенно для уязвимых людей, таких как дети. Бет Джексон, менеджер программы и терапевт Национального центра защиты детей, выразила обеспокоенность по поводу пугающего потенциала этой технологии. Злоумышленники могут легко использовать ИИ для манипулирования невинными изображениями и создания откровенного и унижающего достоинство контента.

В отличие от цитаты из оригинальной статьи, где Джексон подчеркивает легкость, с которой преступники могут получить доступ к общедоступным изображениям и использовать их, такое извращенное использование технологии искусственного интеллекта может превратить простые повседневные изображения в смоделированный и, казалось бы, реальный откровенный контент. Недавно в Испании произошел тревожный инцидент, когда мальчики использовали легкодоступное приложение искусственного интеллекта, чтобы изменить невинные фотографии своих одноклассников, распространяя откровенные фальшивые изображения по всей школе. Жертвы невольно обнаруживали эти измененные фотографии, изображающие себя полностью обнаженными, что вызывало глубокую эмоциональную тревогу.

Тем временем, распространенность дипфейковых порновидео возросла, затрагивая людей без их согласия. Стримерша Sweet Anita, известная своим вкладом в игровое сообщество, стала жертвой дипфейковых порновидео, в которых ее изображением злонамеренно манипулировали и демонстрировали унижающие и агрессивные сексуальные действия. Эти глубокие фейковые видеоролики, представляющие собой серьезный технологический прогресс в области изменения неподвижных изображений, могут создавать контент, выходящий за рамки воображения человека, на которого направлена ​​атака.

Поскольку технологии искусственного интеллекта постоянно развиваются тревожными темпами, Джексон подчеркивает острую необходимость осведомленности и контроля. Родители должны проявлять бдительность, контролируя распространение собственных изображений и ограничивая доступ к уязвимым изображениям, взяв на себя ответственность за защиту своих детей. Кроме того, жертвы должны незамедлительно сообщать о происшествиях в правоохранительные органы, воздерживаясь от распространения компрометирующих изображений.

Признавая серьезность проблемы, президент Байден издал указ о регулировании ИИ и снижении рисков. Однако даже несмотря на эти меры, дети по-прежнему весьма уязвимы к эксплуатации в Интернете. Крайне важно, чтобы родители и общество в целом оставались в курсе событий и принимали активные меры по борьбе с глубокими фейковыми угрозами. Использование программного обеспечения для обнаружения изображений и аудио, созданных искусственным интеллектом, следование рекомендациям Министерства внутренней безопасности и понимание того, как избежать мошенничества с глубокими фейками, являются ключевыми элементами защиты от эксплуатации.

Совместными усилиями мы можем стремиться защитить наших детей от темной стороны искусственного интеллекта, обеспечивая их цифровую безопасность и благополучие в постоянно развивающемся технологическом ландшафте.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое ИИ?

ИИ, или искусственный интеллект, относится к разработке компьютерных систем, которые могут выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта, такие как распознавание речи, решение проблем и принятие решений.

2. Что такое дипфейки?

Глубокие фейки — это тщательно манипулируемые и вводящие в заблуждение средства массовой информации, включая изображения, видео или аудио, созданные с использованием технологии искусственного интеллекта для убедительного изменения чьей-либо внешности или голоса.

3. Как люди могут защитить себя от эксплуатации фейков?

Чтобы защититься от использования дипфейков, люди могут использовать программное обеспечение, предназначенное для идентификации контента, созданного искусственным интеллектом, следовать рекомендациям таких органов, как Министерство внутренней безопасности, и оставаться в курсе распространенных мошенничеств с дипфейками.

4. Что следует делать, если он стал жертвой эксплуатации глубоких фейков?

Если кто-то становится жертвой использования глубоких фейков, крайне важно немедленно сообщить об инциденте в правоохранительные органы и воздержаться от распространения скомпрометированного контента.

источники:

– [Программное обеспечение для проверки того, созданы ли изображения или аудио искусственным интеллектом] (https://www.example.com)

– [Краткая информация Министерства внутренней безопасности об угрозах глубокой подделки личности] (https://www.example.com)

– [Советы, как избежать фейкового мошенничества] (https://www.example.com)

– [Национальный центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей](https://www.example.com)

– [Национальный детский правозащитный центр](https://www.example.com)