Acer представляет новые ноутбуки 2024 года: Predator Triton Neo 16 и Swift Go 14

Acer, известная технологическая компания, готова выпустить две новые впечатляющие линейки ноутбуков, синхронизированные с предстоящим выпуском процессоров Intel Meteor Lake. Новые ноутбуки, а именно Acer Predator Triton Neo 16 и Acer Swift Go 14, удовлетворяют различные потребности пользователей и предлагают передовые функции.

Acer Predator Triton Neo 16, выпуск которого запланирован на март 2024 года, представляет собой игровой ноутбук, призванный конкурировать с лучшими в своем классе. Triton Neo 1,499.99 по цене 1,799.99 долларов США и 16 евро оснащен процессором Intel Core Ultra 9 185H и графикой Nvidia, а также возможностью установки RTX 4070. Он оснащен HDMI, двумя портами Thunderbolt 4 и устройством для чтения карт Micro SD. Для 16-дюймового дисплея можно выбрать базовую панель с разрешением 1920 x 1200 или опцию с высоким разрешением 3200 x 2000 и частотой 165 Гц. Кроме того, клавиатура оснащена трехзонной RGB-подсветкой, идеально подходящей для геймеров, которым нравится персонализация.

С другой стороны, Acer Swift Go 14 ориентирован на пользователей, ищущих ультрапортативное устройство. Выпуск Swift Go 2024 запланирован на январь 14 года, он будет доступен по цене 799.99 долларов США. Он оснащен процессорами Intel Core Ultra 5 125H или Ultra 7 155H и предлагает встроенные видеокарты Intel Arc Graphics или Intel Graphics. Варианты дисплея Swift Go 14 включают 14-дюймовый экран с разрешением 2880 x 1880 и частотой 90 Гц с DisplayHDR True Black 500 или сенсорный экран с меньшим разрешением 1920 x 1200 и частотой 60 Гц. Ноутбук оснащен множеством портов, в том числе двумя портами USB Type-C с Thunderbolt 4, двумя портами USB Type-A, HDMI 2.1, разъемом для наушников и устройством для чтения карт памяти microSD. Он также оснащен веб-камерой с разрешением 1440p.

Оба ноутбука демонстрируют приверженность Acer к инновациям благодаря интеграции новых функций искусственного интеллекта в свое программное обеспечение. Утилита AcerSense теперь включает вкладку «Зона AI», предлагающую доступ к различным улучшениям искусственного интеллекта, таким как PurifiedVoice, который устраняет фоновый шум, и Purified View, который улучшает внешний вид на экране за счет размытия фона и коррекции взгляда. Эти функции используют процессор Intel Core Ultra NPU для повышения производительности.

В заключение отметим, что новые ноутбуки Acer, представленные в 2024 году, предоставят пользователям мощные и универсальные возможности. Будь то игры или портативность, Predator Triton Neo 16 и Swift Go 14 обеспечивают исключительную производительность и передовые функции, отвечающие разнообразным требованиям пользователей.