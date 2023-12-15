Европейский сектор запуска ракет сталкивается с новыми неудачами: ключевые детали отсутствуют, испытания прерваны

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), в результате серии неудач в проблемном европейском секторе запуска последний полет итальянской ракеты Vega был отложен из-за отсутствия важных частей, а последнее испытание нового европейского космического корабля Ariane 6 было прервано. Эти задержки происходят на фоне того, что Европа продолжает работать над восстановлением независимого доступа к космосу после многочисленных неудач в своих космических программах.

Испытание верхней ступени ракеты Ariane 6 было прервано, но ЕКА заверило, что это не повлияет на первый запуск, запланированный на середину 2024 года. Запуск Ariane 6 неоднократно задерживался, а запуск версии Vega C был остановлен из-за неудачного запуска. Поскольку для оригинальной версии Vega осталось всего несколько запусков, окончательный запуск был отложен с весны 2024 года на сентябрь.

Недостающими частями оказались два больших топливных бака для ракеты «Вега». Представители ЕКА сообщили, что танки были найдены раздавленными и непригодными для использования на свалке вместе с металлоломами. Поскольку запасных баков нет, планируется адаптировать баки немного большего размера, предназначенные для модели Vega C. Однако существует некоторый риск, связанный с повторным использованием резервуаров для испытаний.

Причины пропажи танков и то, как они оказались на свалке, остаются загадкой. Между тем, испытания на горячую стрельбу верхней ступени Ariane 6 в Лампольдсхауэне, Германия, были прерваны всего через две минуты после начала огневых испытаний. Производитель ArianeGroup в настоящее время выясняет причины прерывания.

Несмотря на эти неудачи, ЕКА сохраняет оптимизм в отношении будущего своих программ запуска ракет. Испытание двигателя большой продолжительности работы, успешно проведенное во Французской Гвиане в прошлом месяце, позволило ЕКА определить окно запуска в 2024 году. Нагрузочные испытания планируется провести, как и планировалось, в пятницу.

Европейский космический сектор продолжает сталкиваться с проблемами, но благодаря решимости и постоянным усилиям Европа стремится восстановить свои позиции в освоении космоса и обеспечить независимый доступ к космосу.