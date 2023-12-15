Окончательный запуск итальянской ракеты отложен, а детали отсутствуют

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), окончательный запуск итальянской ракеты Vega был отложен из-за отсутствия важных компонентов. Между тем, недавние испытания новой европейской ракеты Ariane 6 также были прерваны, что ознаменовало собой очередную неудачу в осажденном пусковом секторе Европы.

Ожидается, что неудачное испытание верхней ступени Ariane 6 не повлияет на первый запуск, запланированный на середину 2024 года, заявило ЕКА, поскольку они работают над восстановлением независимого доступа в космос после неоднократных задержек с Ariane 6 и приземления ракеты Vega C. .

Первоначально запланированный на весну 2024 года, окончательный запуск Vega был перенесен на сентябрь после того, как два из четырех топливных баков исчезли с итальянского завода. Представители ЕКА сообщили во время пресс-конференции, что резервуары позже были обнаружены «раздавленными» и непригодными для использования на свалке вместе с кусками металла. Отсутствующие баки будут заменены на баки чуть большего размера, предназначенные для модели Vega C.

Тони Токер-Нильсен, директор по транспорту ЕКА, уточнил, что потерянные танки «Вега» не были украдены, но нет четкого объяснения, как они оказались на свалке. По данным французского космического агентства, ракета Vega работает на топливе, хранящемся в четырех сферических 142-литровых баках.

Модель Vega C почти год назад потерпела неудачу во время своей второй миссии, в результате чего были уничтожены два спутника съемки. Ожидается, что полеты возобновятся с середины ноября до середины декабря 2024 года.

Что касается Ariane 6, испытание верхней ступени в Германии было прервано через две минуты после начала испытания. ЕКА сообщило, что производитель ArianeGroup в настоящее время анализирует причины отмены. Несмотря на эту неудачу, нет никаких признаков того, что первый полет, запланированный на середину июня — конец июля 2024 года, будет отложен в дальнейшем.

Эти недавние события подчеркивают проблемы, с которыми сталкивается европейский сектор запуска. Однако, учитывая пересмотренный график и альтернативные решения, остается надежда на успешные запуски в ближайшем будущем.