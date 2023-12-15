Потерянные детали и прерванные испытания: неудачи терзают европейский сектор космических запусков

Резюме: Европейский сектор космических запусков сталкивается с проблемами, поскольку последний полет итальянской ракеты Vega задерживается из-за отсутствия важных частей, а последнее испытание нового европейского космического корабля Ariane 6 было прервано. Недостающие части ракеты Vega, два больших топливных бака, были найдены раздавленными и непригодными для использования на свалке, что вынудило чиновников адаптировать более крупные баки от модели Vega C для финального старта. Между тем, испытания верхней ступени Ariane 6 закончились прерыванием всего через две минуты после огневых испытаний, хотя это вряд ли повлияет на первый запуск в середине 2024 года. Эта серия неудач Европы подчеркивает продолжающуюся борьбу за восстановление независимого доступа в космос после неоднократных задержек и неудач ракет Ariane 6 и Vega C.

При неожиданном повороте событий загадочным образом пропали детали, имеющие решающее значение для итальянской ракеты «Вега», что привело к задержке ее последнего полета. Потерянные топливные баки, обнаруженные на свалке в разрушенном и непригодном для использования состоянии, стали серьезной проблемой для Европейского космического агентства (ЕКА). Не имея возможности найти какие-либо запасные части, ЕКА решило модифицировать резервуары немного большего размера по сравнению с более поздней моделью Vega C. Тони Токер-Нильсен, директор по транспорту ЕКА, подтвердил, что пропавшие танки не были украдены, но не объяснил, как они оказались на свалке.

Отдельно отметим, что испытания верхней ступени новой европейской ракеты Ariane 6 столкнулись с неожиданным препятствием. Всего через две минуты после начала огневых испытаний испытание было внезапно прервано. Хотя причины отмены в настоящее время анализируются производителем ArianeGroup, ESA сохраняет оптимизм в отношении того, что оно не будет откладывать запланированный первый запуск Ariane 6 в середине 2024 года.

Серия неудач, с которыми столкнулся европейский сектор космических запусков, подчеркивает текущие проблемы, с которыми сталкивается регион при восстановлении независимого доступа к космосу. Из-за неоднократных задержек и отказов ракет Ariane 6 и Vega C европейские космические агентства вынуждены восстанавливать надежность и эффективность своих программ. Несмотря на эти препятствия, ЕКА полно решимости преодолеть эти неудачи и продолжить работу над обеспечением успешного запуска запланированных миссий.