Новое соглашение о платежах демонстрирует стратегическое маневрирование Spotify

По неожиданному повороту событий гигант музыкального стриминга Spotify заключил уникальное и выгодное партнерство с Google для платежей на базе Android. Согласно недавним показаниям в судебном процессе Epic против Google, Spotify удалось заключить сделку, по которой компания платит 0-процентную комиссию, когда пользователи решают приобрести подписку через ее собственную платежную систему. Однако если пользователи выберут Google в качестве своей платежной системы, Spotify платит лишь мизерную комиссию в размере 4 процентов.

Это соглашение значительно отличается от стандартной 15-процентной комиссии Google, что ставит под сомнение представление о том, что все разработчики облагаются одинаковыми ставками. Хотя Google изначально пытался сохранить детали этой договоренности в тайне, утверждая, что это может помешать переговорам с другими разработчиками приложений, стремящимися к более выгодным условиям, теперь это выяснилось в ходе судебного разбирательства.

Программа Google User Choice Billing, запущенная в 2022 году, обычно снижает комиссию Play Store примерно на 4 процента, если разработчики используют собственную платежную систему, в результате чего комиссия снижается примерно до 11 процентов. Однако такая схема часто практически не дает разработчикам реальной экономии затрат, поскольку они несут ответственность за расходы, связанные с обработкой платежей. Хотя Google подчеркивает гибкость, обеспечиваемую ее программой, экономия средств оказывается менее значительной, чем считалось ранее.

Замечательная популярность Spotify сыграла решающую роль в заключении этой «беспрецедентной» и индивидуальной сделки. Давая показания в суде, Дон Харрисон, глава глобального партнерства Google, обосновал соглашение, заявив, что правильная функциональность Spotify в сервисах Play и основных сервисах имеет решающее значение для обеспечения постоянного предпочтения потребителей телефонам Android. Помимо этого соглашения о платежах, Spotify и Google вложили по 50 миллионов долларов каждый в «фонд успеха», демонстрируя свою совместную инвестицию в успех партнерства.

Хотя имена других разработчиков, получивших более выгодные тарифы, не разглашаются, выяснилось, что Google предложил Netflix скидку всего в 10 процентов — предложение, которое было отклонено потоковым гигантом. Следовательно, Netflix больше не предлагает возможность покупки внутри приложения на Android и больше не платит Google никаких комиссий за распространение своего приложения.

Этот последний шаг Spotify не только демонстрирует его активный подход к управлению своими платежными обязательствами, но и подчеркивает сложную ситуацию в экономике магазинов приложений. Заключив сделку, которая значительно снижает платежное бремя, Spotify позиционирует себя как умелого игрока в продолжающейся битве между разработчиками приложений и технологическими гигантами за комиссионные.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что представляет собой программа User Choice Billing, предлагаемая Google?

Программа Google User Choice Billing позволяет разработчикам приложений использовать собственную платежную систему, снижая комиссионные, взимаемые Google Play Store. Обычно эта программа позволяет сэкономить около 4 процентов от стандартной комиссии в размере 15 процентов, в результате чего она снижается примерно до 11 процентов. Однако важно отметить, что разработчики по-прежнему несут ответственность за расходы на обработку платежей, что может компенсировать любую потенциальную экономию средств.

2. Как Spotify удалось добиться более выгодных условий оплаты от Google?

Значительная популярность Spotify и потенциальное влияние на продажи телефонов Android сыграли решающую роль в переговорах об уникальном соглашении о платежах с Google. Это подчеркивает стратегическую ценность Spotify для экосистемы Google. Предлагая сделку, по которой Spotify платит 0 процентов комиссии за подписки, обрабатываемые через ее собственную систему, и только 4 процента, если пользователи выбирают Google в качестве своей платежной системы, обе стороны заключили взаимовыгодное соглашение.

3. Сталкивались ли другие разработчики с подобным обращением со стороны Google?

Хотя Google признал, что другие разработчики, возможно, добились более щедрых ставок, они воздержались от названий этих сторон. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Google предложил Netflix скидку всего в 10 процентов, но потоковая платформа отказалась. В результате Netflix больше не предоставляет возможность покупки внутри приложения на Android и не платит Google никаких комиссий за распространение своего приложения.