EggBred приносит уникальные сэндвичи на завтрак в Лонг-Бич

EggBred, любимое заведение для завтраков, известное своим фирменным молочным хлебом и вниманием к качеству, собирается открыть свое первое франчайзинговое заведение в Лонг-Бич в начале 2022 года. Новый магазин, расположенный в башне Shoreline Gateway в центре города, будет предлагать то же самое. меню как флагманское заведение в Ла-Хабре.

Успех EggBred можно объяснить вниманием к деталям и вкусным ингредиентам. Например, заведение самостоятельно создает колбасу для завтрака, используя специальную смесь свиной лопатки, шпика, чеснока и итальянских трав. Картофель заливается пивом, чтобы придать ему дополнительный пикантный вкус.

EggBred не только преуспевает в приготовлении сэндвичей для завтрака, но также предлагает разнообразные варианты обеда. Одним из выдающихся блюд является «Нэшвиллская красотка», куриная грудка в пахте, панированная вручную с пастой из копченой паприки, яблочным уксусом, солеными огурцами с укропом, и все это в поджаренной молочной булочке. «Рибай стейк и яйцо» включает нежный рибай, яйцо среднего размера, рукколу с лимонным соусом, карамелизированный лук и жареный перец чимичурри.

Помимо сэндвичей, EggBred недавно добавила в свое меню семь буррито на завтрак. «Chili Con Carne Burrito» сочетает в себе рибай асада, чоризо домашнего приготовления, картофель в пивном кляре и многое другое.

Для тех, кто ищет альтернативу сэндвичам, EggBred предлагает выпеченные на месте английские кексы размером с булочки для гамбургеров, идеально подходящие к яйцам Бенедикт по индивидуальному заказу. Другие варианты включают тосты с авокадо и аппетитный завтрак-путин с хрустящим картофелем, курицей с попкорном на пахте, соусом из деревенских колбас и многим другим.

Хотя EggBred открыла свои двери в трудные времена пандемии COVID-19, ее уникальная концепция и восхитительные предложения быстро завоевали популярность в социальных сетях. Видео бренда в Instagram с начиненными сэндвичами и липкими яичными желтками быстро собрали тысячи просмотров.

В ближайшие несколько лет EggBred планирует открыть еще 10 франчайзинговых заведений, обслуживающих любителей завтрака по всей стране. Заведение в Лонг-Бич, открывающееся в конце января или начале февраля, стремится предоставить сообществу вкусные и вкусные варианты завтрака на вынос, приготовленные шеф-поваром.

Следите за EggBred в Instagram, чтобы быть в курсе новостей о предстоящем магазине в Лонг-Бич. Башня Shoreline Gateway, расположенная по адресу 777 E. Ocean Boulevard, обещает стать идеальным домом для инновационных и вкусных завтраков от EggBred.