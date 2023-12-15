Деликатесы из морепродуктов приходят в Иллинойс: расширяется сеть магазинов Cousins ​​Maine Lobster

Любителям морепродуктов в Иллинойсе есть чему порадоваться: известный ресторан омаров Cousins ​​Maine Lobster собирается открыть несколько ресторанов в штате. Кроме того, они доставят в Землю Линкольна пять грузовиков с едой. Это расширение принесет с собой множество восхитительных предложений, которые порадуют вкусовые рецепторы и познакомят жителей Иллинойса со вкусом настоящих морепродуктов штата Мэн.

В пресс-релизе говорится, что первый фургон с едой будет введен в эксплуатацию к началу 2024 года и будет предлагать фирменные позиции меню, такие как роллы с омарами штата Мэн, сыр на гриле с лобстерами, тако с лобстерами и суп из моллюсков Новой Англии. Цель этого захватывающего предприятия – предоставить жителям Иллинойса уникальные гастрономические впечатления, выходящие за рамки их традиционных возможностей.

Лобстеры Cousins ​​Maine прославились не только своими восхитительными морепродуктами, но и появлением в телешоу Shark Tank. Начав с одного фургона с едой, сеть теперь выросла и теперь имеет несколько точек по всей стране. Это расширение в Иллинойсе является свидетельством их успеха и их способности очаровывать любителей морепродуктов, куда бы они ни пошли.

В штате, где выбор морепродуктов ограничен, Cousins ​​Maine Lobster стремится заполнить пустоту и предоставить жителям высококачественные и аутентичные блюда из морепродуктов. Хотя Red Lobster может быть их главным конкурентом, Cousins ​​Maine Lobster предлагает свежую и уникальную альтернативу, которая обязательно понравится любителям морепродуктов.

Хотя первоначальный фокус будет сосредоточен на районе Чикаго, есть надежда, что фургоны с едой в конечном итоге расширят свою деятельность и на Центральный Иллинойс, предоставив жителям возможность насладиться полным спектром предложений Cousins ​​Maine Lobster.

Приготовьте свои вкусовые рецепторы, Иллинойс, потому что Cousins ​​Maine Lobster приносит вкус побережья к вашему порогу. Приготовьтесь ощутить вкусы штата Мэн с его аппетитными блюдами меню и погрузиться в морепродукты, как никто другой.