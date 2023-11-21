Действительно ли взгляд в прошлое 20/20? Ошибка Теда Джойи в Apple стоимостью 6 миллионов долларов

Тед Джойя, консультант по менеджменту, ставший джазовым критиком, сделал неожиданное открытие, признался в дорогостоящем решении, которое он принял около 25 лет назад. Еще в 1980-х годах Джоя, заядлый пользователь продукции Apple, инвестировал в технологического гиганта, купив 300 акций по цене чуть выше первоначального публичного размещения. Он даже не подозревал, что сегодня эта, казалось бы, обыденная инвестиция превратилась бы в ошеломляющие 6.4 миллиона долларов.

Продажа его акций Apple произошла примерно в то же время, когда в компанию вернулся соучредитель Стив Джобс, что привело к тому, что Джоя впервые осознал свою ошибку в 6 миллионов долларов. Если бы он сохранил свои акции, принимая во внимание последующее дробление акций, его первоначальные инвестиции превратились бы в ошеломляющие 33,600 6.4 акций, которые в настоящее время оцениваются примерно в XNUMX миллиона долларов.

Хотя Джойя объяснил свое решение продать свои акции Apple периодом потрясений в компании, подчеркнув ее трудности после ухода Джобса, очевидно, что теперь он сожалеет, что не придерживался выбранного курса. Как автор множества книг и историк музыки, Джоя предлагает уникальный взгляд на проблемы Apple в эпоху после Джобса.

Эта история служит напоминанием о том, что даже самые информированные инвесторы могут совершать дорогостоящие ошибки. Взгляд Джои в прошлое — яркий пример упущенной возможности, которая могла бы привести к финансовой безопасности и личной выгоде.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Каковы были причины решения Теда Джойи продать свои акции Apple?

Тед Джоя продал свои акции Apple примерно в то время, когда в компанию вернулся соучредитель Стив Джобс. В тот момент Apple столкнулась с трудностями, и Джоя считал, что без Джобса она заблудилась.

2. Сколько бы стоили сегодня акции Apple Теда Джойи?

Если бы Тед Джоя сохранил свои 300 акций Apple, с поправкой на дробление акций, они превратились бы в 33,600 6.4 акций стоимостью около XNUMX миллиона долларов.

3. Можно ли рассматривать ошибку Теда Джойи как предостережение для других инвесторов?

Да, ошибка Теда Джойи в 6 миллионов долларов служит напоминанием о том, что даже опытные инвесторы могут совершать дорогостоящие ошибки. Он подчеркивает важность долгосрочной инвестиционной стратегии и потенциальные последствия слишком ранней продажи.

4. Какие уроки можно извлечь из опыта Теда Джойи с акциями Apple?

Опыт Теда Джоя подчеркивает важность признания ценности и потенциального роста компании даже в трудные времена. Это подчеркивает важность сохранения инвестиций и не поддаваться краткосрочным неопределенностям.