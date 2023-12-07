DeepMind использует ИИ для прогнозирования миллионов новых кристаллов

Согласно недавней статье в журнале Nature, компания Google DeepMind разработала инструмент искусственного интеллекта (ИИ) под названием GNoME (Graph Networks for Materials Exploration), который может предсказывать новые кристаллические структуры. Используя существующие библиотеки химических структур, GNoME сгенерировал 2.2 миллиона новых кристаллических структур, ранее неизвестных науке.

Чтобы подтвердить эти прогнозы, DeepMind сотрудничала с исследователями из Калифорнийского университета в Беркли. Им удалось синтезировать 41 из 58 предсказанных соединений всего за две недели. Кроме того, с момента проведения исследования различными группами было произведено более 700 других кристаллов.

DeepMind сделал подмножество наиболее стабильных структур, в общей сложности 381,000 XNUMX кристаллов, общедоступным для других лабораторий для дальнейшего изучения. Среди этих структур — тысячи кристаллов, обладающих потенциалом сверхпроводимости, где электрические токи текут с нулевым сопротивлением, а также сотни потенциальных проводников ионов лития, которые можно было бы использовать в батареях.

Хотя работа DeepMind впечатляет, ученые подчеркивают, что это только начало исследований в этой области. Инструмент искусственного интеллекта ориентирован на кристаллы, которые формируются в определенных условиях, а кристаллы — это лишь одна часть обширной вселенной материалов. Арон Уолш, ученый-материаловед из Имперского колледжа Лондона, отметил, что количество потенциально производственных кристаллов, содержащих только четыре химических элемента, может составлять около 32 триллионов.

Неясно, будет ли полезен какой-либо из 2.2 миллионов новых кристаллов, предсказанных DeepMind. Однако методы, использованные в этом исследовании, имеют значительную ценность. Помимо предложения новых кристаллов, ИИ также может помочь раскрыть неизвестные правила, управляющие образованием кристаллов. Кроме того, понимание формирования кристаллов могло бы избавить исследователей от трудоемкого процесса ручного синтеза каждого материала.

В заключение отметим, что инструмент искусственного интеллекта DeepMind успешно предсказал миллионы новых кристаллических структур. Хотя практическое применение этих кристаллических структур еще предстоит определить, выводы, полученные в результате этого исследования, могут иметь далеко идущие последствия как для исследования материалов, так и для понимания формирования кристаллов.