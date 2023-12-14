Конец эпохи: начинается снос знаменитого ресторана 94-й авиационной эскадрильи

После почти 50 лет работы любимый ресторан 94-й аэроэскадрильи в аэропорту Ван Найс закрыл свои двери и теперь ему грозит снос. Увитый плющом ресторан, известный своими очаровательными садами и видами на взлетно-посадочную полосу, открылся в ноябре 1973 года и официально закрылся 20 мая 2022 года. В заявлении на веб-сайте ресторана выражается благодарность постоянным клиентам и авиационному сообществу за их поддержку на протяжении многих лет.

Ресторан 94-й авиационной эскадрильи, основанный пилотом времен Второй мировой войны Дэвидом Талличетом, входил в состав Корпорации специализированных ресторанов, в которую входили и другие известные заведения, такие как Proud Bird недалеко от Лос-Анджелеса. Идея Таллише заключалась в том, чтобы перенести гостей назад во времени в «разбомбленный» французский замок, сочетая уникальный гастрономический опыт с любовью к авиации.

Однако эпоха ресторана подошла к концу: бригады по сносу работают над демонтажем конструкции. Осталась только известная 94-я вывеска, служащая последним напоминанием о существовании культового ресторана. На его месте будет построено промышленное здание, что ознаменует конец эпохи сообщества аэропорта Ван Найс.

Закрытие ресторана 94-й авиационной эскадрильи оставляет пустоту на местной авиационной сцене. На протяжении десятилетий посетители могли наслаждаться едой, наблюдая, как самолеты улетают и приземляются всего в двух шагах от отеля. Это место сбора любителей авиации, пилотов и местных жителей, где они создают воспоминания и налаживают связи.

Во время сноса у авиационного сообщества остались приятные воспоминания о ресторане 94-й авиаэскадрильи и о той роли, которую он сыграл в обогащении впечатлений от аэропорта Ван Найс. В то время как новое промышленное здание изменит ландшафт, дух культового ресторана продолжит жить в сердцах тех, кто дорожит его историей и атмосферой.