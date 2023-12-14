Закрытие Baldwin Vineyards после 42 лет успеха: нежное прощание

Baldwin Vineyards, любимая семейная винодельня в Пайн-Буш, штат Нью-Йорк, сделала душераздирающее заявление о своем закрытии после 42 лет работы. Новость была опубликована на их платформах в социальных сетях, где они выразили благодарность за непоколебимую поддержку и лояльность, которую они получали от своих клиентов на протяжении многих лет.

Владелица Венди Болдуин-Ландолина заявила, что решение о закрытии было трудным, но оно было принято для того, чтобы уделять приоритетное внимание проведению большего времени с семьей и друзьями. Последний день работы виноградника наступит 31 декабря, когда они нежно прощаются со своими преданными покровителями.

В ознаменование своего давнего присутствия в долине Гудзона компания Baldwin Vineyards запланировала прощальные выходные 16 и 17 декабря, предлагая живую музыку, скидки до 35%, закуски, винные аукционы и призы. Целью этого мероприятия является предоставление клиентам последней возможности поднять бокал, создать заветные воспоминания и попрощаться с винодельней Болдуин на празднике, наполненном ностальгией.

За годы своей работы компания Baldwin Vineyards стала известна своим исключительным клубничным вином, одой обильным продуктам региона. Они сыграли значительную роль на местной винной сцене, предоставив посетителям восхитительные впечатления от живописного графства Ольстер.

Хотя их закрытие, несомненно, является потерей для любителей вина и однодневных туристов в долине Гудзона, общие воспоминания и влияние, которое они оказали на сообщество, останутся. Наследие Baldwin Vineyards будет продолжено через заветные моменты и бутылки вина, которые клиенты собирали на протяжении многих лет.

Чтобы получить дополнительную информацию об их прощальных мероприятиях и узнать об их винах, посетите baldwinvineyards.com.