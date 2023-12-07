Комнатные растения, которые усиливают аромат вашего дома

Популярность комнатных растений вновь возросла благодаря миллениалам и пандемии Covid-19. Они не только улучшают наше психическое и физическое благополучие, но также приносят восхитительные ароматы в наши дома. Вот несколько лучших комнатных растений, которые наполнят ваш дом прекрасными ароматами.

1. Ароматный жасмин

Жасмин — нежное белое цветущее растение, которое расцветает в феврале. Хотя его обычно выращивают на решетке в садах, его также можно выращивать в помещении. Ищите ароматный сорт, например Jasminum Polyantum. Жасмин лучше всего растет в прохладных помещениях с температурой ниже 64.4°F (18°C) и предпочитает пористую почву. Помимо добавления восхитительного аромата в ваш дом, жасмин помогает заснуть, снимает беспокойство и раздражительность.

2. Цитрусовые деревья

Цитрусовые деревья с их блестящими зелеными листьями, ароматными цветами и яркими плодами не только красивы, но и привносят свежий аромат в ваш дом. Имейте в виду, что чрезмерный полив может нанести вред растению, поэтому давайте почве высыхать между поливами. Поместите цитрусовое дерево в солнечное место, но вдали от экстремальных температур. Сорта лимона, лайма, апельсина или мандарина наполнят ваш дом пикантным ароматом.

3. Ароматные орхидеи

Орхидеи — популярные комнатные растения, известные своими элегантными цветами и долговечной красотой. Орхидеи-мотыльки (фаленопсис) легче всего выращивать в помещении, и они славятся своим сладким ароматом. Различные сорта орхидей обладают разными ароматами, такими как цитрусовые, специи и даже шоколад. Орхидеям требуется хорошо аэрируемый горшечный материал, такой как щепки коры или камни, и яркий непрямой свет. Опрыскивайте листву каждые несколько дней, чтобы имитировать ее влажное происхождение.

4. Ароматические травы

Выращивание кулинарных трав в помещении не только добавляет аромат в ваш дом, но и дает свежие ингредиенты для ваших любимых рецептов. Отличным выбором будут такие легко выращиваемые травы, как базилик, чеснок, мята, орегано, петрушка, розмарин и тимьян. Убедитесь, что ваши горшки с травами имеют хороший дренаж, и поместите их на солнечный подоконник, выходящий на юг. Не забывайте поливать их слишком сильно, так как это может привести к пожелтению листьев.

Комнатные растения не только украшают наши дома, но и наполняют их чарующими ароматами. Будь то сладкий аромат жасмина или пикантный аромат цитрусовых, включение этих растений в ваше жилое пространство может создать более приятную и гостеприимную атмосферу.