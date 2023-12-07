CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

AI Новости Space

Комнатные растения, которые усиливают аромат вашего дома

ByВики Ставропулу

Декабрь 7, 2023
Комнатные растения, которые усиливают аромат вашего дома

Популярность комнатных растений вновь возросла благодаря миллениалам и пандемии Covid-19. Они не только улучшают наше психическое и физическое благополучие, но также приносят восхитительные ароматы в наши дома. Вот несколько лучших комнатных растений, которые наполнят ваш дом прекрасными ароматами.

1. Ароматный жасмин
Жасмин — нежное белое цветущее растение, которое расцветает в феврале. Хотя его обычно выращивают на решетке в садах, его также можно выращивать в помещении. Ищите ароматный сорт, например Jasminum Polyantum. Жасмин лучше всего растет в прохладных помещениях с температурой ниже 64.4°F (18°C) и предпочитает пористую почву. Помимо добавления восхитительного аромата в ваш дом, жасмин помогает заснуть, снимает беспокойство и раздражительность.

2. Цитрусовые деревья
Цитрусовые деревья с их блестящими зелеными листьями, ароматными цветами и яркими плодами не только красивы, но и привносят свежий аромат в ваш дом. Имейте в виду, что чрезмерный полив может нанести вред растению, поэтому давайте почве высыхать между поливами. Поместите цитрусовое дерево в солнечное место, но вдали от экстремальных температур. Сорта лимона, лайма, апельсина или мандарина наполнят ваш дом пикантным ароматом.

3. Ароматные орхидеи
Орхидеи — популярные комнатные растения, известные своими элегантными цветами и долговечной красотой. Орхидеи-мотыльки (фаленопсис) легче всего выращивать в помещении, и они славятся своим сладким ароматом. Различные сорта орхидей обладают разными ароматами, такими как цитрусовые, специи и даже шоколад. Орхидеям требуется хорошо аэрируемый горшечный материал, такой как щепки коры или камни, и яркий непрямой свет. Опрыскивайте листву каждые несколько дней, чтобы имитировать ее влажное происхождение.

4. Ароматические травы
Выращивание кулинарных трав в помещении не только добавляет аромат в ваш дом, но и дает свежие ингредиенты для ваших любимых рецептов. Отличным выбором будут такие легко выращиваемые травы, как базилик, чеснок, мята, орегано, петрушка, розмарин и тимьян. Убедитесь, что ваши горшки с травами имеют хороший дренаж, и поместите их на солнечный подоконник, выходящий на юг. Не забывайте поливать их слишком сильно, так как это может привести к пожелтению листьев.

Комнатные растения не только украшают наши дома, но и наполняют их чарующими ароматами. Будь то сладкий аромат жасмина или пикантный аромат цитрусовых, включение этих растений в ваше жилое пространство может создать более приятную и гостеприимную атмосферу.

By Вики Ставропулу