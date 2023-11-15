В Escape from Tarkov: Vaulting представлена ​​новая особенность игрового процесса

Игроки многопользовательского шутера от первого лица Escape from Tarkov с нетерпением ждали добавления новой игровой функции, и, похоже, их молитвы были услышаны. Спустя шесть лет после фазы альфа-тестирования разработчик Battlestate Games представил прыжок как новый метод перемещения, позволяющий игрокам преодолевать препятствия в игре.

Вольтинг, как его определяют в видеоиграх, — это быстрое маневрирование через низкие препятствия, такие как заборы, столы и ворота. Это не только позволяет игрокам эффективно перемещаться по захламленным локациям, но и добавляет визуально привлекательный элемент в игровой процесс. Хотя прыжки являются обычным явлением во многих играх, в Таркове их не было — до сих пор.

Во время недавней прямой трансляции Battlestate Games продемонстрировала геймплейные ролики, демонстрирующие новый трюк в действии. Хотя конкретная дата выпуска не указана, эта функция, похоже, находится в стадии разработки, и ее включение вызвало значительный ажиотаж в сообществе.

«Это ОГРОМНО», — воскликнул в Твиттере Дмитрий Огородников, руководитель отдела по связям с общественностью Battlestate, выразив свой энтузиазм по поводу дополнения. Хотя некоторый первоначальный скептицизм был встречен сомнениями относительно значимости новой функции, эти опасения быстро были омрачены рвением, проявленным игроками.

Твит Battlestate о прыжках с прыжками не только собрал более 5,000 лайков, что превзошло любой другой твит в прямой трансляции, но и игроки на Reddit также выразили искренний энтузиазм. Несмотря на критику и саркастические замечания, в целом реакция была положительной и восторженной: игроки с нетерпением ждут более плавной навигации, которую привнесут в игру прыжки.

Один игрок на Reddit, kentrak, поделился своим волнением, заявив: «Не буду врать, это одна из вещей, которых я больше всего ждал в дорожной карте, даже если это кажется относительно упрощенным. Когда это работает, все становится намного плавнее ». Другие предлагали потенциальные улучшения, такие как регулировка высоты прыжка и включение весовой механики.

Будучи посторонним в сообществе Таркова, мне приятно видеть искреннюю заинтересованность и ожидание, окружающее введение опорных прыжков. Хотя я, возможно, не до конца осознаю ее масштабы, очевидно, что эта новая особенность игрового процесса имеет большое значение и волнует игроков Escape from Tarkov.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое прыжки в видеоиграх?

Прыжки — это механика перемещения в видеоиграх, которая позволяет игрокам быстро взбираться или перепрыгивать низкие препятствия, такие как заборы, столы или ворота. Это обеспечивает более плавную навигацию и сохраняет импульс движения вперед в загроможденных местах.

2. Когда в Escape from Tarkov будет доступна функция прыжков?

Дата выхода функции прыжков в Escape from Tarkov пока не объявлена. Однако, судя по кадрам игрового процесса, представленным Battlestate Games, эта функция, похоже, находится в стадии разработки.

3. Как игроки реагируют на добавление в игру прыжков?

Игроки проявили искреннее волнение и энтузиазм по поводу введения прыжков в Escape from Tarkov. Несмотря на некоторую критику и сарказм, в целом реакция была положительной: игроки с нетерпением ждут более плавной навигации и улучшенного игрового процесса.