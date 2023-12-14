Lava Yuva 3 Pro: доступный смартфон с впечатляющими характеристиками

Краткое описание: Индийский производитель смартфонов Lava представил свой новейший бюджетный смартфон Lava Yuva 3 Pro. Телефон стоимостью 8,999 XNUMX рупий предлагает множество цветовых вариантов, отличную камеру, возможность быстрой зарядки и аккумулятор большой емкости.

Lava выпустила в Индии свой новый смартфон Lava Yuva 3 Pro. Телефон представлен в доступной ценовой категории и обладает впечатляющими характеристиками. Lava Yuva 8,999 Pro по цене 3 XNUMX рупий является привлекательным вариантом для потребителей с ограниченным бюджетом.

Одной из выдающихся особенностей Lava Yuva 3 Pro является камера. Телефон может похвастаться двойной камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком и светодиодной вспышкой. Он поддерживает различные режимы камеры, включая HDR, портрет, панораму, серийную съемку, замедленную съемку, ночной режим и замедленную съемку. Дополнительно телефон оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видео.