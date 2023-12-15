Мэр Ньюарка отдает приоритет инклюзивному росту и доступному жилью

Мэр Ньюарка Рас Барака стремится обеспечить, чтобы город продолжал расти, сохраняя при этом свою историческую самобытность и предназначение. Выступая на недавнем саммите в Ньюарке, Барака подчеркнул важность предоставления равных возможностей всем жителям, подчеркнув, что Ньюарк всегда был городом возможностей для людей, ищущих лучшую жизнь.

Барака признал, что растущее благосостояние и развитие Ньюарка не должны затмевать потребности и мечты всего сообщества. Он подчеркнул важность сохранения разнообразной культуры Ньюарка, характеризующейся историей иммигрантов, производства, искусства и творчества. Отмечая прогресс, Барака подчеркнул необходимость устранения экономического неравенства для построения устойчивого будущего.

Одной из ключевых проблем, стоящих перед Ньюарком, является нехватка доступного жилья, которую Барака признал самой острой проблемой города. Он подчеркнул важность расширения возможностей жилья для удовлетворения потребностей всех жителей, независимо от их экономического происхождения. Барака также подчеркнул необходимость в дополнительных городских ресурсах, в том числе в большем количестве полицейских, пожарных, работников DPW и сотрудников правоохранительных органов, чтобы эффективно поддерживать рост Ньюарка.

Обращаясь к вопросу джентрификации, Барака признал приток инвестиционного капитала в город, что привело к росту стоимости жилья. Однако он предложил решение, предполагающее строительство большего количества жилья на разных уровнях, как в городе, так и в пригороде. Создавая более доступные варианты жилья по всему региону, можно снизить нагрузку на рынок жилья Ньюарка, что принесет пользу как нынешним жителям, так и вновь прибывшим.

Помимо приверженности обеспечению доступного жилья, Барака подчеркнул внимание Ньюарка к устойчивому развитию и изменению климата. Город планирует решить проблему острова с высоким уровнем тепла и снизить риск наводнений за счет внедрения зеленых крыш, повышения устойчивости инфраструктуры и поощрения развития солнечной энергетики.

В целом, видение города мэром Ньюарка Расом Баракой предполагает комплексный подход к росту, включающий инклюзивное экономическое развитие, доступное жилье, устойчивость и сохранение уникального культурного наследия Ньюарка. Уделяя первоочередное внимание этим аспектам, он стремится обеспечить, чтобы Ньюарк оставался динамичным и справедливым городом для всех жителей.