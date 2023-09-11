5 лучших Chromebook для студентов стоимостью менее 300 долларов

Если вы студент и ищете доступный и эффективный ноутбук, Chromebook может стать для вас идеальным выбором. Хромбуки предлагают отличное соотношение цены и качества, что делает их идеальными для студентов с ограниченным бюджетом. Хотя Chromebook не обладает всеми функциями традиционных ноутбуков, он превосходно справляется с просмотром веб-страниц, потоковой передачей потоковой передачи и проверкой электронной почты. Они также совместимы с облачными играми, что делает их подходящим вариантом для обычных геймеров.

Вот пять лучших Chromebook, рекомендуемых студентам стоимостью менее 300 долларов:

1) Lenovo 14e (235 долларов США). Этот Chromebook выделяется отличным соотношением цены и качества. Благодаря процессору AMD A6, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти он обеспечивает удовлетворительную производительность для повседневных задач. Lenovo 14e также имеет множество портов, в том числе два порта USB 3.1, два порта USB-C, слот для замка Kensington и устройство для чтения карт памяти microSD.

2) Acer Chromebook 314 (279 долларов США). Acer Chromebook 314 оснащен процессором Intel Celeron N4020, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти eMMC. Хотя он может не подойти для игр или многозадачности, он обеспечивает длительное время автономной работы — до 10 часов.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (от 285 долларов США): ASUS Chromebook Flip CM3 поставляется с чипсетом MediaTek MT8183, оптимизированным для Chrome OS. Он имеет компактный форм-фактор, 12-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 3:2 и впечатляющее время автономной работы — 16 часов. Он также поддерживает стилус USI.

4) Lenovo Chromebook Duet (300 долларов США). Lenovo Chromebook Duet можно использовать и как ноутбук, и как планшет. Его 10.1-дюймовый сенсорный дисплей и портативный дизайн делают его идеальным для использования в дороге. Благодаря чипсету MediaTek Helio P60T он обеспечивает время автономной работы до 10 часов.

5) Samsung Chromebook 4+ (300 долларов США со скидками): Samsung Chromebook 4+ оснащен 15.6-дюймовым дисплеем, что дает ему преимущество перед другими Chromebook. Он предлагает конфигурации с 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ и до 64 ГБ встроенной памяти. Однако важно отметить, что цена традиционного SSD с объемом памяти 128 ГБ возрастает почти до 400 долларов.

Эти Chromebook обеспечивают надежную работу и удовлетворяют потребности студентов по доступной цене. Однако перед принятием решения о покупке рекомендуется провести дальнейшее исследование и учесть личные требования.

источники:

– Lenovo 14e, Acer Chromebook 314, ASUS Chromebook Flip CM3, Lenovo Chromebook Duet, Samsung Chromebook 4+: игровые технологии Sportskeeda.