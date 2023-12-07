Несколько ресторанов в Центральной Флориде закрыты из-за нарушений здоровья

Согласно последним данным Департамента делового и профессионального регулирования Флориды, три ресторана в Центральной Флориде были закрыты на неделе с 26 ноября по 2 декабря из-за серьезных нарушений здоровья. Закрытие подчеркивает важность регулярных проверок для обеспечения безопасности и гигиены предприятий общественного питания.

Одним из пострадавших ресторанов стал Marmalade, расположенный по адресу 1256 Rockledge Blvd. в Рокледже. В ходе проверки инспекторы обнаружили 254 нарушения, четыре из которых были отнесены к категории высокоприоритетных. Эти нарушения варьировались от использования антисанитарного оборудования для приготовления пищи до неправильного хранения сырой пищи рядом с готовыми к употреблению продуктами. Кроме того, наблюдалась активность грызунов, а некоторые продукты питания не хранились при соответствующих температурах. Хотя последующие проверки показали улучшение, ресторан все еще ожидает повторной проверки, прежде чем он сможет вновь открыться.

Еще один ресторан Apollo Diner на бульваре Вест-Гибискус. в Мельбурне также грозило закрытие из-за нарушений здоровья. Инспекторы обнаружили 16 нарушений, три из которых имели высокий приоритет. К ним относятся активность грызунов, неправильное обращение официантов с грязной посудой и неадекватное разделение сырых продуктов в зависимости от температуры их приготовления. Несмотря на соблюдение стандартов проверки при последующем посещении, ресторану пришлось устранить неоднократное нарушение, связанное с тем, что официант обращался с едой на тарелках, не вымыв рук.

В Семиноле ресторан Miyako Sushi по адресу 2871 Clayton Crossing Way № 1087 в Овьедо был закрыт после того, как инспекторы выявили 14 нарушений, четыре из которых имели высокий приоритет. Эти нарушения включали неправильную сортировку сырых продуктов, признаки активности тараканов и превышение разрешенной концентрации дезинфицирующего средства. Хотя в конечном итоге ресторан соответствовал стандартам проверки, из-за серьезности нарушений за ним был установлен более строгий контроль.

Эти закрытия служат напоминанием о важности поддержания надлежащих стандартов здоровья и безопасности на предприятиях общественного питания. Сотрудники департамента здравоохранения усердно работают над обеспечением соблюдения требований, а предупреждения и последующие проверки являются важными инструментами для быстрого устранения любых проблем. Владельцам и персоналу ресторанов крайне важно уделять первоочередное внимание чистоте и соблюдать все правила для защиты здоровья населения.