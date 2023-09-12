Новое открытие: Pampaphoneus biccai, крупнейшее хищное животное своего времени

В недавнем исследовании, опубликованном в Зоологическом журнале Линнеевского общества, международная группа исследователей сделала удивительное открытие. Они нашли прекрасно сохранившуюся окаменелость вида Pampaphoneus biccai возрастом 265 миллионов лет в сельской местности Сан-Габриэль на юге Бразилии.

Pampaphoneus biccai, принадлежащий к ранней кладе терапсидов, известной как диноцефалы, был крупнейшим и самым кровожадным мясоедом своего времени, доминировавшим в Южной Америке за 40 миллионов лет до динозавров. Ископаемое включает в себя полный череп и кости скелета, что дает ценную информацию о его морфологии.

Диноцефалы были одной из основных групп крупных наземных животных, которые процветали на суше до крупнейшего вымирания на Земле. Pampaphoneus biccai является членом этой группы, у которой были толстые кости черепа, что и дало им название, которое с греческого переводится как «ужасная голова». Хотя диноцефалы хорошо известны в Южной Африке и России, это открытие делает Pampaphoneus biccai единственным известным видом в Бразилии.

Окаменелость была найдена в скалах средней Перми, в районе, где кости редки, но часто преподносят приятные сюрпризы. Обнаружение нового черепа пампафонеуса имеет решающее значение для отличия его от российских родственников и расширения наших знаний об этом удивительном существе.

Новая окаменелость Пампафонеуса — второй череп, когда-либо найденный в Южной Америке, он крупнее и лучше сохранился, чем первый. Его размер и зубные ряды позволяют предположить, что он играл ту же экологическую роль, что и современные большие кошки, с острыми клыками, приспособленными для захвата добычи. Это был опытный хищник, способный питаться животными малого и среднего размера, а его укус был достаточно сильным, чтобы пережевывать кости, как у современных гиен.

По оценкам исследователей, самые крупные особи пампафонеуса могут достигать почти трех метров в длину и весить около 400 кг. Считается, что его потенциальной добычей были небольшой дицинодонт Растодон и гигантская амфибия Конжуковия, которые также были идентифицированы в том же регионе.

Это открытие подчеркивает важность летописи окаменелостей в Бразилии и дает ценную информацию о структуре сообществ наземных экосистем незадолго до крупнейшего массового вымирания в истории, которое уничтожило 86% видов животных во всем мире. Замечательная сохранность ископаемого позволяет заглянуть в прошлое и способствует нашему пониманию доисторической жизни на Земле.

источники:

- Матеус А. Коста Сантос и др., «Краниальная остеология бразильского диноцефала Pampaphoneus biccai (Anteosauridae: Syodontinae)», Зоологический журнал Линнеевского общества (2023).

– Изображение предоставлено: Оригинальная работа Марсио Кастро.

– Изображение предоставлено: Фелипе Пиньейру