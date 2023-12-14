Долгожданное продолжение выйдет в 2024 году

Прокладывая путь к играм в открытом мире, культовая франшиза Outcast возвращается со своим долгожданным продолжением под названием «Outcast: A New Beginning». Спустя четверть века с момента выпуска первой игры фанаты могут ожидать захватывающего возвращения: новая часть выйдет 15 марта 2024 года.

Outcast: A New Beginning, разработанная THQ Nordic, предлагает захватывающий опыт открытого мира, возвращающий игроков в захватывающий инопланетный мир Адельфа. Продюсеры Михаэль Пэк и Андреас Шмидекер поделились, что это насыщенное действием приключение представит элементы «легкой ролевой игры», включая древа навыков и увлекательные диалоги с NPC. Это добавляет новый уровень глубины и сложности игровому процессу.

Ориентировочная продолжительность игры составляет 30–35 часов. Outcast: A New Beginning служит не только прямым продолжением, но и отправной точкой для новичков в серии. Первоначально игра называлась Outcast 2, но решение о ребрендинге отражает стремление разработчиков сделать игру доступной и приятной для всех игроков.

Чтобы обеспечить подлинность и дать дань уважения преданным фанатам, THQ Nordic воссоединила первоначальных создателей, чтобы внести свой вклад в разработку игры. Это, несомненно, приведет к включению скрытых сюрпризов и отсылок к любимому оригинальному Outcast.

Визуально игра впечатляет, показывая потрясающие, но непредсказуемые пейзажи Адельфы. Сочетание природных и механических элементов создает ощущение чуда и приключений, напоминающее популярные игры «Аватар: Границы Пандоры» и «Слезы Королевства Зельды».

Outcast: A New Beginning выйдет на консолях нового поколения и платформах ПК, предлагая игрокам широкий выбор возможностей отправиться в это необычное путешествие. Тем временем фанаты, с нетерпением ожидающие продолжения, могут изучить другие захватывающие экшены, чтобы поддерживать хорошее игровое настроение.

В целом, предстоящий выпуск Outcast: A New Beginning вызвал большие ожидания как у давних фанатов, так и у новичков, обещая по-настоящему запоминающийся и захватывающий игровой опыт в увлекательном мире Адельфы.