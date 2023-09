Valve отмечает 20-летие старейших учетных записей пользователей Steam специальными значками

Valve, создатель Steam, отмечает 20-летие некоторых старейших учетных записей пользователей платформы, вручая им специальные цифровые значки. По данным IGN, эти значки имеют оригинальную цветовую схему Steam и вызвали волну ностальгии среди игроков.

Steam, крупнейший в мире магазин цифровых игр для ПК, впервые открыл свои двери для игроков в сентябре 2003 года. Он быстро завоевал популярность, и одним из первых его проектов стала игра Counter-Strike. Примечательно, что некоторые из первых учетных записей, присоединившихся к платформе, все еще активны, и пользователи делятся воспоминаниями о тех первых днях.

На протяжении многих лет Valve постоянно развивала Steam, расширяя свои услуги и предложения. Недавно компания даже занялась разработкой оборудования, анонсировав Steam Deck. Это портативное игровое устройство знаменует собой захватывающую веху в развитии платформы.

В январе Steam достиг важной вехи: рекордные 10 миллионов игроков одновременно участвовали в играх на платформе. Это отражает непреходящую привлекательность платформы и постоянно растущее сообщество компьютерных геймеров, которые выбирают Steam в качестве предпочтительного места для игр.

Среди самых популярных игр в Steam в настоящее время — «Counter-Strike: Global Offensive» от Valve, в которую ежедневно играют около миллиона игроков, а также «Dota 2», «PUBG: Battlegrounds» от Tencent Holdings ADR, «Call of Duty: Modern Warfare 2» от Activision Blizzard Inc, «Lost Ark» от Amazon.com Inc, «FIFA 23» от Electronic Arts Inc и «Apex Legends» от Respawn.

Специальные цифровые значки, вручаемые старейшим учетным записям Steam, служат напоминанием о богатой истории платформы и долгосрочном влиянии, которое она оказала на игровую индустрию.

Изображение предоставлено: Casimiro PT на Shutterstock.

источники:

- IGN

– Полигон