Упрощение настройки учетной записи с помощью паролей: более безопасное и простое решение

В недавнем сообщении в блоге директор по продукту 1Password Митч Коэн объявил о расширении бета-программы пароля для широкой публики, что упростит создание учетной записи для всех. Ключи доступа в настоящее время набирают популярность среди различных компаний, предлагая более безопасный и удобный способ защиты учетных записей и учетных данных для входа.

Вместо того, чтобы полагаться на главный пароль или секретный ключ, ключи доступа используют технологию безопасности, называемую криптографией с открытым ключом. При создании учетной записи 1Password с ключом доступа пользователям предоставляются закрытый и открытый ключ. Закрытый ключ остается зашифрованным и никогда не передается 1Password, а открытый ключ надежно хранится на серверах компании для аутентификации попыток входа в систему.

Даже если хакеры получат доступ к серверам 1Password и открытому ключу, для входа в учетную запись потребуется соответствующий закрытый ключ. Это гарантирует, что даже в случае утечки данных учетные записи пользователей останутся защищенными.

Хотя возможность разблокировать 1Password с помощью ключа доступа в настоящее время ограничена новыми учетными записями, компания планирует сделать эту функцию доступной для существующих владельцев учетных записей в следующем году. Это обеспечит расширенные возможности безопасности для всех пользователей, независимо от того, когда были созданы их учетные записи.

Чтобы создать учетную запись 1Password с ключом доступа, пользователи могут загрузить и установить приложение для iOS или Android. В процессе регистрации им будет предложено создать ключ доступа. Этот ключ доступа можно сохранить в связке ключей iCloud на iPhone или в диспетчере паролей Google на устройстве Android, что обеспечивает легкий доступ к нему на нескольких устройствах.

Шаги по настройке учетной записи с помощью ключа доступа и ее использования на разных устройствах также подробно описаны на веб-сайте 1Password в разделе «Разблокировка 1Password с помощью ключа доступа (бета)». Кроме того, новые учетные записи 1Password, созданные в рамках программы публичного бета-тестирования, получат расширенную бесплатную пробную версию до окончания периода бета-тестирования.

Внедряя ключи доступа, 1Password оптимизирует процесс настройки учетной записи, сохраняя при этом безопасность данных для входа пользователей. Благодаря этому инновационному подходу люди могут защитить свои конфиденциальные данные, не запоминая сложные пароли, что делает 1Password надежным решением для всех их потребностей в управлении паролями.