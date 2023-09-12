Легендарный Porsche 1973 Carrera RSR 911 года продан на аукционе

Редкий и очень популярный Porsche 1973 Carrera RSR 911 года выпуска был недавно продан на мероприятии Goodwood Revival 2023. Автомобиль, известный как R7, является одним из трех сохранившихся экземпляров с заводской поддержкой. Хотя точная цена продажи остается нераскрытой, было подтверждено, что автомобиль действительно был продан.

911 Carrera RSR славится своей гоночной родословной, и эта конкретная модель имеет впечатляющую историю. Он занял четвертое место на гонках «1973 часа Ле-Мана» 24 года, что сделало его RSR лучшим результатом в культовой гонке на выносливость.

Этот 911 Carrera RSR был серьезно модифицирован для гоночных целей. Он отличался расширенными крыльями, характерным большим задним спойлером, известным как «Мария Стюарт», и более мощным 3.0-литровым оппозитным шестицилиндровым двигателем. Эти модификации классифицировали RSR как прототип для гонки Ле-Ман 6 года, что позволило ему конкурировать с профессиональными спортивными гонщиками, а не с серийными автомобилями.

Управляемый Херби Мюллером и Гийсом ван Леннепом в Ле-Мане, автомобиль финишировал позади всего трех прототипов от Matra-Simca и Ferrari. После Ле-Мана R7 продолжил гоночную карьеру в составе заводской команды, участвуя в гонках на Остеррайхринге и Уоткинс-Глене.

После гоночных дней R7 несколько раз переходил из рук в руки. Он был продан владельцу мексиканской гоночной команды Эктору Ребаку, а затем итальянскому коллекционеру Массимо Баллива. В течение почти трех десятилетий автомобиль оставался спрятанным в собственности Балливы, что привело к слухам о том, что он был разбит и разобран.

Примерно в 2009 или 2010 году Balliva отправила R7 во Францию ​​на реставрацию, после чего была продана коллекционеру в США. Однако автомобиль оказался втянутым в судебную тяжбу по поводу своей идентичности: другой владелец утверждал, что владеет настоящим R7. В конце концов для проверки подлинности изделия был привлечен инженер Porsche и руководитель группы Норберт Зингер.

Ожидается, что на аукционе цена R3.7 составит от 5.7 до 7 миллиона британских фунтов, а цена продажи R7.1 может достичь 1970 миллиона долларов. Хотя это значительная цифра, важно отметить, что она не дотягивает до рекордных продаж гоночного прототипа 917K 14 года, который использовался в фильме Стива Маккуина «Ле-Ман» и был продан за 2017 миллионов долларов в XNUMX году.

источники:

– Бонэмс

- Привод