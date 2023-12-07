Откройте для себя острые ощущения выживания в игре «Накануне» на GeForce NOW

Приготовьтесь к адреналиновому приключению в постапокалиптическом мире «Накануне». Эта MMO-игра ужасов с открытым миром, разработанная Fntastic, перенесет вас на восточное побережье Соединенных Штатов, где зомби наводнили общество. Будучи участником Priority или Ultimate на GeForce NOW, вы можете транслировать эту игру на любом устройстве с поддержкой RTX ON.

Погрузитесь в прекрасно детализированный город Нью-Форчун, наполненный высокими небоскребами, огромными торговыми центрами и грандиозными стадионами. Исследуйте обширный мир, используя разнообразные транспортные средства, и сражайтесь с другими игроками и зараженными существами, чтобы выжить. Собирайте ценную добычу, выполняйте квесты и даже постройте собственный дом, перемещаясь по постоянно меняющемуся циклу дня и ночи.

Испытайте острые ощущения от восстановления общества, не вставая с дивана и транслируя игру из облака. Участники Priority могут наслаждаться игрой с разрешением до 1080p и частотой 60 кадров в секунду, а участники Ultimate могут воспользоваться преимуществами более длительных игровых сессий, сверхширокого разрешения и даже потоковой передачи в формате 4K со скоростью до 120 кадров в секунду. Оба членства поддерживают трассировку лучей в реальном времени, обеспечивая потрясающее кинематографическое освещение при каждой встрече с нежитью.

Отправьтесь в эпическое путешествие в «Аватаре: Границы Пандоры»

Окунитесь в фантастический мир Пандоры с Avatar: Frontiers of Pandora, приключенческой игрой с открытым миром от Ubisoft. Эта игра, основанная на популярных фильмах «Аватар», погружается в неизведанный регион Пандоры, называемый Западным рубежом. Став участником GeForce NOW Ultimate, вы можете транслировать это эпическое приключение на любом устройстве, оснащенном серверами GeForce RTX 4080 в облаке.

Объедините усилия с другими кланами, чтобы защитить Пандору от ресурсоемкой корпорации RDA. Настраивайте своего персонажа, создавайте новое снаряжение и улучшайте свои навыки и оружие, чтобы обрести невероятную силу и ловкость. Взмывайте в небо на банши, мифических драконоподобных существах, которые позволят вам исследовать обширные территории Западного фронтира и участвовать в захватывающих воздушных боях вместе с RDA.

Испытайте это визуально потрясающее приключение, как никогда раньше, с GeForce NOW. Обладатели Ultimate могут наслаждаться игрой с разрешением до 4K, погружаясь в пышные пейзажи и захватывающие виды Пандоры. Пусть смелость и решимость На'ви помогут вам в борьбе за будущее этого необычного мира.

Откройте для себя чарующие миры Ори на GeForce NOW

Отправьтесь в увлекательное путешествие по очаровательным мирам Ори с GeForce NOW. Присоединяйтесь к духовному хранителю Ори, который исследует потрясающие, полные опасностей ландшафты в «Ори и слепой лес: окончательное издание» и «Ори и воля огоньков». Эти игры Xbox PC Game Pass — новейшие дополнения к библиотеке GeForce NOW, предлагающие участникам возможность испытать отмеченную наградами приключенческую серию.

В «Ori and the Blind Forest: Definitive Edition» помогите Ори восстановить баланс в лесу после того, как его разлучили с домом во время разрушительного шторма. Объединившись с духом по имени Сейн, Ори должен найти свое истинное предназначение и преодолеть бедствие в прекрасном мире Нибель.

Продолжите путешествие Ори в «Ори и воля огоньков», где вы отправитесь в новую землю Нивен. Помогите сломанной сове по имени Ку и исцелите землю от темной порчи, открывая по пути новых друзей, врагов и загадки.

Транслируйте эти захватывающие приключения практически на любое устройство благодаря возможностям облака. Подписчики GeForce NOW Ultimate также смогут улучшить свои игровые возможности благодаря широкому динамическому диапазону на поддерживаемых устройствах, погружаясь в потрясающую графику серии Ori.

Исследуйте LEGO Fortnite в облаке

Приготовьтесь к уникальному сочетанию LEGO и Fortnite с LEGO Fortnite на GeForce NOW. Эта игра, разработанная Epic Games, позволяет вам раскрыть свой творческий потенциал, создав и изменив идеальную домашнюю базу из элементов LEGO. Нанимайте жителей деревни для сбора материалов и выживания в ночи, а также отправляйтесь в смелые приключения в поисках редких ресурсов в глубоких пещерах.

Не пропустите 17 новых игр, пополнивших библиотеку GeForce NOW, включая «World War Z: Aftermath», «Warhammer 40,000: Rogue Trader» и «Fortnite Festival». В GeForce NOW каждый найдет что-то для себя, предлагая разнообразную коллекцию игр на любой игровой вкус.

Хотя долгожданная Halo Infinite столкнулась с некоторыми техническими проблемами во время запланированного на сентябрь выпуска, команда GeForce NOW активно работает с Microsoft и разработчиком игр 343 Industries, чтобы выпустить игру на сервис в ближайшем будущем. Оставайтесь с нами на GFN в четверг, чтобы получать дальнейшие новости об этом захватывающем событии.

Какие игры вы планируете на эти выходные? Поделитесь с нами своими мыслями в Твиттере или в комментариях ниже и не забудьте добавить #RTXON для получения бонусных баллов. С GeForce NOW возможности безграничны.