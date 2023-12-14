Пенсионеры находят облегчение в штатах, где нет налогов на социальное обеспечение или пенсионный доход

Резюме:

Недавний опрос, проведенный BlackRock, Inc., показывает, что только 56% тех, кто делает сбережения на рабочих местах в 2023 году, верят, что их пенсионные сбережения идут по плану, что приводит к росту числа работников, планирующих отложить выход на пенсию. Волатильность рынка и отсутствие пенсионных доходов подорвали доверие к финансовой безопасности. Чтобы диверсифицировать риски и обеспечить стабильность, эксперты рекомендуют хорошо сбалансированную инвестиционную стратегию, включающую инвестиции с фиксированным доходом, такие как облигации. CNN предполагает, что более короткие облигации могут быть более безопасным вариантом для инвесторов.

Между тем, миллионы американцев зависят от пособий по социальному обеспечению как основного источника дохода во время выхода на пенсию. Однако средний размер пособия в размере 1,781.63 доллара США намного ниже предполагаемых ежемесячных расходов пенсионеров, в результате чего многие из них живут за чертой бедности. В свете этого эксперты советуют пенсионерам рассмотреть возможность переезда в штаты, которые не облагают налогом социальное обеспечение или пенсионный доход, чтобы максимизировать свои льготы.

По данным корпорации Charles Schwab, налоговые обязательства во многом зависят от того, где человек проживает. К счастью, в США есть несколько штатов, где пенсионеры не имеют подоходного налога. Эти штаты не только предоставляют налоговые льготы, но и предлагают более низкую стоимость жизни, что делает их финансово привлекательными для выхода на пенсию.

В следующей статье представлен список из 15 штатов, которые не облагают налогом социальное обеспечение или пенсионный доход, а также дополнительная информация, такая как удобство налогообложения, индекс стоимости жизни и климатические предпочтения. Аляска, например, известна своей благоприятной для налогообложения средой, отсутствием налогов с продаж или недвижимости, а также потрясающими природными ландшафтами. Принятие решения о переезде в безналоговый штат может улучшить финансовую безопасность пенсионеров и повысить качество их жизни во время выхода на пенсию.