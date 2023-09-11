15 потрясающих программ PDF для Windows 10 в 2023 году

В современную цифровую эпоху наличие надежного программного обеспечения PDF имеет важное значение для эффективного рабочего процесса и управления документами. Для пользователей Windows 10 доступно множество вариантов, но выбор лучшего программного обеспечения может оказаться непростой задачей. Чтобы упростить ваш поиск, мы составили список из 15 самых потрясающих программ PDF, специально разработанных для Windows 10 в 2023 году. Эти программные приложения предлагают широкий спектр функций и обеспечивают удобство работы с пользователем, что делает их незаменимыми инструментами для частных лиц и предприятий. одинаково.

Adobe Photoshop Elements 2023 | Программное обеспечение для редактирования фотографий

Adobe Photoshop Elements 2023 — это программа для редактирования фотографий, разработанная для ПК с ОС Windows. Он использует технологию Adobe Sensei AI для автоматизации задач и позволяет пользователям сосредоточиться на творческих улучшениях. С помощью 61 управляемого редактирования пользователи могут создавать глубину, совершенствовать пейзажи, заменять фон и создавать современные дуотоны. Программное обеспечение также предлагает персонализированные творения с помощью шаблонов коллажей и слайд-шоу, а также обновленного творческого контента. Кроме того, он предоставляет сопутствующие веб-приложения и мобильные приложения для редактирования фотографий на ходу.

Ключевые особенности Adobe Photoshop Elements 2023 включают технологию Adobe Sensei AI, 61 управляемое редактирование, персонализированные творения и возможность выйти за рамки рабочего стола. Хотя этому программному обеспечению не хватает расширенных функций полной версии Photoshop, его хвалят за доступность и доступность для начинающих.

Microsoft 365 персональный

Microsoft 365 Personal предлагает полный набор офисных приложений и расширенные функции безопасности. С помощью приложений Office премиум-класса, таких как Word, Excel и PowerPoint, пользователи могут легко создавать и систематизировать свои документы. Подписка также включает в себя 1 ТБ облачного хранилища OneDrive, что обеспечивает беспрепятственный доступ к файлам и обмен ими между устройствами. Outlook, безопасное приложение для электронной почты и календаря, также включено в подписку. Программное обеспечение можно использовать на нескольких устройствах, что обеспечивает большую гибкость.

Ключевые особенности Microsoft 365 Personal включают в себя возможность с легкостью создавать, организовывать и выполнять задачи, приложения Office премиум-класса, облачное хранилище OneDrive емкостью 1 ТБ, Outlook для электронной почты и календарей, а также расширенные функции безопасности. Некоторым пользователям интерфейс кажется неуклюжим, а модель на основе подписки, возможно, не всем предпочтительна, но в целом это популярный выбор для тех, кто ищет комплексный офисный пакет с облачным хранилищем.

Kindle Paperwhite с регулируемым теплым светом

Kindle Paperwhite — это специально созданная электронная книга, обеспечивающая превосходные впечатления от чтения. Благодаря 6.8-дюймовому дисплею, регулируемой теплой подсветке и более тонким рамкам он имитирует чтение на настоящей бумаге. Дисплей без бликов обеспечивает комфортное чтение даже при ярком солнечном свете, а водонепроницаемость делает его подходящим для чтения на пляже или в ванне. Kindle Paperwhite может хранить тысячи наименований и обеспечивает до 10 недель автономной работы. Он также предоставляет доступ к Kindle Unlimited, где вы можете найти более 2 миллионов наименований и тысячи аудиокниг. Благодаря простому в использовании интерфейсу и компактному дизайну эта электронная книга — удобный и приятный способ заняться чтением.

Ключевые особенности Kindle Paperwhite включают 6.8-дюймовый дисплей с регулируемым теплым светом, дизайн заподлицо с антибликовым дисплеем, водонепроницаемость для случайного погружения, возможность хранения тысяч наименований, срок службы батареи до 10 недель и доступ к Kindle Unlimited и аудиокнигам. Некоторым пользователям может показаться запутанным пользовательский интерфейс, а у сенсорного экрана могут время от времени возникать проблемы с реагированием, но в целом это отличный выбор для заядлых читателей, которые ищут специальное устройство для удовольствия от чтения.

Источники: Adobe, Microsoft, Amazon.