Красивый и уникальный мир морфов бородатого дракона

Бородатые драконы — удивительные существа, которые бывают разных форм, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики. Если вы никогда не испытывали радости владения или общения с этими экзотическими домашними животными, вы упускаете мир красоты и индивидуальности.

В отличие от многих рептилий, бородатые агамы стали популярным выбором среди владельцев домашних животных в Соединенных Штатах с 1990-х годов. Одной из причин их популярности является широкий спектр морфов или физических характеристик, которые они демонстрируют. От классических морфов до полупрозрачных, кожистых, гипомеланистических, немецких гигантов, шелковых морфов, Даннера, витблитов, парадоксов и нулевых морфов, каждый тип предлагает что-то свое с точки зрения внешнего вида и индивидуальности.

Классический морф, также известный как стандартный морф, является наиболее распространенным типом бородатых драконов. У него маленькие шипы на спине и большая треугольная голова с бородой, похожая на те, что встречаются в дикой природе Австралии. Классический морф бывает разных цветов, таких как коричневый, коричневатый или желтый, с черными ногтями.

Полупрозрачные морфы имеют прозрачные чешуйки и шипы, что придает им более светлый вид по сравнению с другими морфами. У них часто голубые веки и сплошные черные глаза.

Бородатые драконы с кожаной спиной имеют гладкую спину без выраженных шипов, что приводит к более ярким цветам и рисункам. Они известны своими более короткими шипами на голове и по бокам.

У гипомеланистических морф отсутствует пигмент, из-за чего они кажутся бледными. Их узоры выцвели, а ногти стали прозрачными, а не черными. Существуют также гипо-ноли и гипо-трансморфы с отчетливыми цветовыми вариациями.

Немецкий гигантский морф крупнее других морфов: его длина достигает 30 дюймов по сравнению со средним размером от 16 до 24 дюймов. Благодаря селекционному разведению он бывает различных окрасов.

У шелковистых бородатых драконов, также известных как шелковистые, полностью отсутствует чешуя, что делает их визуально привлекательными. Они требуют специального ухода из-за нежной кожи.

Морфы Даннера имеют уникальный рисунок чешуи, отличающийся от других морфов. Их чешуя растет без какой-либо определенной организации, и они часто имеют пятна по всей поверхности.

Морфы Witblits имеют размытый цвет и лишены яркости или узоров. По окраске они находятся между нулевой и гипомеланистической морфой.

Морфы Paradox действительно уникальны, их цветовые узоры напоминают брызги краски. Они могут иметь симметричный или асимметричный рисунок, а цвета могут быть тусклыми или яркими.

Нулевые морфы имеют сплошной белый цвет, без цвета и узоров. Они отличаются от бородатых драконов-альбиносов.

Каждый морф бородатого дракона предлагает что-то уникальное и красивое. Независимо от того, привлекает ли вас классический внешний вид, прозрачность полупрозрачного морфа, гладкость кожаной обложки или очаровательные узоры морфа Paradox, каждый найдет бородатого дракона. Эти экзотические домашние животные привносят очарование и радость в жизнь любого любителя рептилий.