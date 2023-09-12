Лучшие пульты Android на 2023 год: улучшите качество развлечений

Если вы устали искать подходящий пульт Android для управления вашими устройствами, не ищите дальше. В этой статье мы представим 11 лучших пультов Android на 2023 год, которые удовлетворят все ваши потребности, будь то управление телевизором, системой домашнего кинотеатра или устройствами умного дома. Эти пульты обладают расширенными функциями, удобными интерфейсами и полной совместимостью, которые сделают ваши развлечения еще интереснее.

Пульт дистанционного управления Android TV Box:

Этот пульт является обязательным аксессуаром для пользователей Android TV Box. Он совместим с популярными моделями и не требует программирования. Просто вставьте новые батарейки и сразу начинайте использовать. В комплект поставки входит один пульт дистанционного управления, питается он от двух батареек ААА. Пульт дистанционного управления компактен и имеет черный цвет, что обеспечивает удобство и простоту использования.

Замените пульт дистанционного управления для Android TV Box:

Этот сменный пульт дистанционного управления совместим с различными моделями Android TV Box. Он предлагает простую установку всего с двумя новыми батареями типа ААА. Компактный дизайн и широкая совместимость делают его надежным и удобным вариантом управления Android TV Box.

Многофункциональная мини-беспроводная клавиатура Fly Mouse 3G Rii MX2.4 и инфракрасный пульт дистанционного управления:

Это универсальное устройство сочетает в себе беспроводную клавиатуру, мышь и пульт дистанционного управления. Он совместим с различными устройствами, такими как Google Android Smart TV/Box, IPTV, Windows и MAC OS. Датчик движения позволяет удобно управлять мышью с помощью пульта дистанционного управления и поддерживает настройку Plug and Play. Он также имеет возможность ИК-обучения, что позволяет ему запомнить до пяти клавиш на ИК-пульте вашего телевизора.

В целом эти пульты Android обеспечивают удобство, простоту использования и совместимость с широким спектром устройств. Благодаря своим расширенным функциям и удобным интерфейсам они созданы для того, чтобы улучшить ваши впечатления от развлечений. Попрощайтесь с хлопотами, связанными с множеством пультов, и поприветствуйте удобство, которое всегда у вас под рукой.

источники:

– (Источник 1: Стандартный сменный ИК-пульт)

– (Источник 2: Замените пульт дистанционного управления, подходящий для ТВ-приставки Android A95X R2 S905W TX2 TX3 Mini TX5 TX6 TX9 Pro TX3 Max TX92 TX95 Mini TX3 Max TX5 Pro TX5 Max TX6 Max TX9 Pro TX92 TX95)

– (Источник 3: Многофункциональная мини-беспроводная клавиатура Fly Mouse 3G Rii MX2.4 и инфракрасный пульт дистанционного управления)