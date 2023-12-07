В Аледо планируется построить новое поле для гольфа стоимостью 100 миллионов долларов

Оператор гольф-клуба из Далласа Escalante Golf намерен построить ультрасовременное поле для гольфа в Аледо, к юго-западу от Форт-Уэрта. Гольф-клуб Kelly Ranch, расположенный на участке площадью 240 акров на шоссе 377 США, призван изменить представление об опыте игры в гольф в Северном Техасе. Частное поле для чемпионата на 18 лунок станет частью более крупного сообщества Kelly Ranch, которое включает в себя 2,500 домов. Стоимость разработки оценивается в 100 миллионов долларов.

Компания Escalante Golf, известная своим исключительным дизайном полей для гольфа, в партнерстве с Tripp Davis and Associates создала поле, которое бросит вызов и вдохновит игроков. Трасса будет охватывать 7,600 ярдов с учетом холмистой местности региона и перепадов высот. Открытие запланировано на 2025 год.

Помимо самого поля, гольф-клуб Kelly Ranch будет включать в себя ультрасовременную тренировочную площадку площадью 26 акров с тренировочным полем, тренировочными бункерами, а также лужайками для чиппинга и паттинга. В здании клуба будет магазин для гольфа, ресторан, бар и открытая терраса, с которой открывается захватывающий вид на поле. В дополнение к удобствам для гольфа, Escalante Golf также развивает легкоатлетический и оздоровительный клуб, который будет обслуживать любителей фитнеса.

Одним из уникальных аспектов гольф-клуба Kelly Ranch является его исключительная ориентация на гольф. Клуб стремится создать среду, свободную от других отвлекающих факторов, которые обычно встречаются в традиционных загородных клубах. Джефф Киндред, исполнительный вице-президент клубов и курортов Escalante Golf, подчеркивает привлекательность атмосферы, посвященной исключительно гольфу.

Более широкий поселок Kelly Ranch будет состоять из трех закрытых кварталов с домами стоимостью от 700,000 10 до более чем 65 миллионов долларов. Кроме того, в настоящее время разрабатываются планы по развитию магазинов на ранчо Келли, торгового и обеденного центра площадью 50 акров, а также офисного и медицинского комплекса площадью XNUMX акров.

Escalante Golf, основанная в 1991 году, в настоящее время управляет 22 полями для гольфа и клубами в 13 штатах. В Техасе компания владеет четырьмя гольф-клубами в районе Хьюстона. Гольф-клуб Kelly Ranch закладывает основу для будущего превосходного гольфа в Форт-Уэрте и дополняет растущее число крупных гольф-клубов в Северном Техасе.