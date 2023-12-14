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12 привычек, от которых стоит отказаться после 60 лет

ByМамфо Брешиа

Декабрь 14, 2023
12 привычек, от которых стоит отказаться после 60 лет

Когда нам исполняется 60 лет, наступает идеальное время для переоценки наших привычек и образа жизни. Хотя некоторые привычки, возможно, сослужили нам добрую службу в прошлом, с возрастом они могут оказаться не такими полезными. Давайте рассмотрим 12 привычек, от которых вам следует отказаться после 60 лет, чтобы вести более счастливую и полноценную жизнь.

1. Пренебрежение социальными связями. Сохранение социальной активности имеет решающее значение для психического здоровья. Отдавайте предпочтение семейным встречам, знакомьтесь с новыми людьми и участвуйте в общественной деятельности.

2. Пренебрежение регулярными физическими упражнениями. Физическая активность является ключом к поддержанию здоровья и подвижности. Выбирайте упражнения, такие как ходьба, плавание или йога, которые щадят суставы.

3. Игнорирование привычек здорового питания. Ваши потребности в питании меняются с возрастом. Сосредоточьтесь на сбалансированной диете, богатой фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, и сократите количество обработанных продуктов.

4. Сопротивление новым технологиям. Использование технологий может улучшить вашу жизнь во многих отношениях: от поддержания связи с близкими до доступа к информации и услугам.

5. Не допускайте беспорядка. Наведение порядка в жилом пространстве может привести к прояснению ума и снижению стресса. Подумайте о том, чтобы уменьшить размер или избавиться от вещей, которыми вы больше не пользуетесь.

6. Пропуск регулярных медицинских осмотров. С возрастом регулярные осмотры становятся все более важными. Следите за своим здоровьем, планируя регулярные визиты к врачу.

7. Придерживайтесь жесткого распорядка дня. Хотя распорядок дня утешает, открытость новому опыту может обогатить вашу жизнь. Попробуйте новые хобби, путешествуйте по новым местам или узнавайте что-то новое.

8. Не обращайте внимания на психическое здоровье. Психическое здоровье так же важно, как и физическое. Занимайтесь деятельностью, способствующей психическому благополучию, например медитацией, консультированием или присоединением к группам поддержки.

9. Избегайте технологий, чтобы оставаться в курсе. Несмотря на то, что важно делать перерывы в новостях, оставаться в курсе событий вокруг вас может придать силы и привлечь внимание.

10. Пренебрежение уходом за кожей. С возрастом ваша кожа требует большего ухода. Регулярно используйте солнцезащитный крем и ежедневно увлажняйте кожу, чтобы сохранить кожу здоровой.

11. Отпустите обиды. Хранение прошлых обид может нанести вред вашему психическому здоровью. Практикуйте прощение, чтобы внести больше мира в свою жизнь.

12. Избегайте финансового планирования. Никогда не поздно планировать свои финансы. Обратитесь за советом к финансовым консультантам и составьте план обеспечения своей финансовой безопасности.

Отказ от этих привычек с возрастом – это не ограничения, а адаптация к лучшему качеству жизни. Примите изменения и проблемы, связанные со старением, и помните: никогда не поздно начать жить более счастливой и здоровой жизнью. Поделитесь этой статьей с друзьями и семьей и поощряйте друг друга внести эти позитивные изменения для более счастливой жизни после 60 лет!

By Мамфо Брешиа