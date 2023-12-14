15 лучших продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые помогут улучшить ваше здоровье в Trader Joe's

Включение в свой рацион продуктов, богатых клетчаткой, необходимо для поддержания здоровья пищеварительной системы и создания чувства сытости. Известная сеть продуктовых магазинов Trader Joe’s предлагает широкий выбор вкусных и питательных продуктов с высоким содержанием клетчатки. Давайте посмотрим на 15 лучших продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые вы можете найти в Trader Joe's.

1. Хрустящие хлопья из киноа – восхитительный вариант завтрака, богатый клетчаткой и необходимыми питательными веществами.

2. Смесь для супа из чечевицы. Удобная и сытная суповая смесь, богатая клетчаткой и белком.

3. Кластеры семян чиа. Эти хрустящие гроздья являются идеальным перекусом и отличным источником клетчатки.

4. Мультизерновая смесь с овощами. Ароматная смесь злаков и овощей с высоким содержанием клетчатки и витаминов.

5. Макароны из цельной пшеницы. Замените обычные макароны на макароны из цельной пшеницы, чтобы увеличить потребление клетчатки.

6. Батончики мюсли с клетчаткой. Эти вкусные батончики богаты клетчаткой и представляют собой удобный перекус на ходу.

7. Органическая черная фасоль. Черная фасоль является универсальным дополнением к вашей кладовой и является отличным источником клетчатки и белка.

8. Ньокки из цветной капусты. Эти ньокки, приготовленные из цветной капусты, представляют собой альтернативу с низким содержанием углеводов, но при этом содержат хорошее количество клетчатки.

9. Органическая малина. Наслаждайтесь этими сладкими и острыми ягодами в качестве закуски или добавляйте их в свои любимые блюда, чтобы получить больше клетчатки.

10. Цельнозерновые хрустящие хлебцы. Эти хрустящие крекеры богаты клетчаткой и хорошо сочетаются с такими начинками, как авокадо или хумус.

11. Органический сладкий картофель. Богатый клетчаткой, витаминами и минералами сладкий картофель является универсальным и питательным дополнением к любому блюду.

12. Мультизерновой хлеб с высоким содержанием клетчатки. Замените обычный хлеб на вариант с высоким содержанием клетчатки, чтобы увеличить ежедневное потребление клетчатки.

13. Замороженный органический зеленый горошек. Этот горошек — удобный способ добавить клетчатку в ваши блюда, и его можно легко добавлять в жаркое, супы или салаты.

14. Органический попкорн. Наслаждайтесь беззаботной закуской с органическим попкорном от Trader Joe, в котором много клетчатки и мало калорий.

15. Соус для пасты с клетчаткой. Улучшите свое блюдо из макарон с помощью этого богатого клетчаткой соуса, который сочетает в себе восхитительный вкус и пользу клетчатки для здоровья.

Включив в свой рацион эти продукты с высоким содержанием клетчатки от Trader Joe's, вы сможете улучшить здоровье пищеварительной системы и общее самочувствие. Поэтому в следующий раз, когда вы посетите Trader Joe's, обязательно запаситесь этими продуктами, богатыми клетчаткой, и наслаждайтесь пользой, которую они приносят вашему здоровью.