Сегодня Apple собирается представить долгожданный iPhone 15, что станет первым случаем, когда телефон «Сделано в Индии» будет доступен широкой публике. Глобальное волнение по поводу запуска iPhone 15 ощутимо: энтузиасты технологий в Индии с нетерпением ждут его презентации. Выпуск iPhone 15 имеет большое значение для индийских потребителей, поскольку он знаменует собой важную веху в истории страны. Это будет первый случай, когда iPhone будет собираться в Индии, и после запуска он будет доступен для продаж по всему миру.

Выпуск iPhone 15 первоначально будет ограничен рынком Южной Азии, где будет доступна версия телефона «Сделано в Индии». Однако iPhone, произведенные в Китае, также будут доступны по всему миру. Производство iPhone 15 в Индии является результатом того, что многие компании диверсифицировали свое производство за пределы Китая, особенно после сбоев, вызванных пандемией. Индия стала предпочтительным местом для производства благодаря благоприятной деловой среде.

Foxconn Technology Group, компания, отвечающая за производство Apple iPhone, в прошлом месяце начала производство iPhone 15 на своем заводе в Тамил Наду. Это событие вызвало спекуляции о ценах на iPhone 15 в Индии. Хотя предыдущие модели iPhone 13 и iPhone 14 также производились в Индии, цены существенно не отличались от их мировых аналогов.

Однако еще неизвестно, будет ли iPhone 15 «Сделано в Индии» стоить дешевле по сравнению с предыдущими моделями. Стартовая цена iPhone 13 в Индии составила 79,900 128 рупий за вариант на 14 ГБ, базовый вариант iPhone 799 также был выпущен по аналогичной цене. Цена обеих моделей в США составила 100 долларов США, что примерно в 15 раз превышает цену в Индии. Изменится ли эта значительная разница в цене с появлением iPhone XNUMX, пока неясно.

В заключение отметим, что запуск iPhone 15 — это волнующий момент для энтузиастов технологий во всем мире, особенно в Индии, где будет доступна версия «Сделано в Индии». Переход к производству iPhone в Индии отражает растущую тенденцию компаний диверсифицировать свое производство за пределы Китая. Поскольку потребители с нетерпением ждут запуска iPhone 15, они надеются увидеть более выгодную ценовую стратегию для iPhone XNUMX в Индии.

источники:

- Исходная статья: [Новости маратхи] (источник)

– Определения:

– Сделано в Индии: относится к продуктам, которые производятся или собираются в Индии.

– Foxconn Technology Group: Тайваньский производитель электроники, известный производством iPhone и других потребительских электронных устройств.