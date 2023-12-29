Марианская впадина, расположенная на западе Тихого океана, является самой глубокой частью океана на Земле. С глубиной примерно 10 994 метра (36 070 футов), это загадочное и в значительной степени неисследованное место. В этой статье рассматривается увлекательный вопрос о том, что обитает на дне Марианской впадины, проливающий свет на уникальные и экстраординарные существа, приспособившиеся к выживанию в этой экстремальной среде.

1. Глубоководные амфиподы: Эти маленькие ракообразные, обычно называемые «морскими насекомыми», являются одними из самых обильных существ, обитающих в Марианской впадине. У них удлиненное тело и длинные щупики, которые помогают им ориентироваться в полной темноте глубины. Они питаются органическим веществом, которое опускается с поверхности.

2. Гигантские изоподы: Похожие на огромных букашек, гигантские изоподы — это еще один странный вид, обитающий в Марианской впадине. Эти ракообразные могут вырасти до 40 сантиметров (16 дюймов) в длину и имеют медленный метаболизм, позволяющий им выживать в питательно бедной среде. Известно, что они питаются останками погибших животных, которые опускаются на дно.

3. Глубоководные прилипалы: Марианская впадина также является домом для глубоководных прилипал, которые обладают особой адаптацией для привлечения добычи в темноте. У этих прилипал есть светящийся манок, присоединенный к голове, который они используют для привлечения мелких рыб. Как только добыча находится на расстоянии, прилипал быстро захватывает ее острыми зубами.

4. Черепахи-улитки: Черепахи-улитки — это группа рыб, успешно адаптировавшихся к экстремальным условиям Марианской впадины. Эти прозрачные, желеобразные рыбы выдерживают огромное давление и отсутствие солнечного света. У них мягкое тело и отсутствуют чешуя, что позволяет им перемещаться по узким щелям в впадине.

5. Микроорганизмы: Хотя невидимые невооруженным глазом, микроорганизмы играют очень важную роль в экосистеме Марианской впадины. Эти микроскопические организмы процветают в питательных осадках и гидротермальных источниках, находящихся в впадине. Они являются основой пищевой цепи, поддерживая выживание более крупных организмов.

Исследования и исследования Марианской впадины продолжаются, и ученые продолжают открывать новые и захватывающие виды, которые обитают в этой экстремальной среде. Экстремальные условия впадины делают ее сложным местом для изучения, но технологический прогресс позволяет ученым проникать глубже в ее тайны.