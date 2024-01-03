Ученые открывают новую связь между метаболитами и семейством ферментов

Ученые из Института Бойса Томпсона (BTI) и Корнельского университета сделали значительный прорыв в изучении биохимии. Их исследования раскрывают новые детали о семействе метаболитов, известных как ацилспермидины, и обнаруживают неожиданную связь с сиртуинами — ферментами, которые долгое время ассоциировались с старением и болезнями.

Сиртуины являются предметом широких исследований, так как выяснилось, что они играют важную роль в возрастных заболеваниях. Это новое исследование предполагает, что сиртуины тесно связаны с клеточным метаболизмом, что может открыть новые перспективы для повышения продолжительности жизни и улучшения здорового состояния.

Главный автор Фрэнк Шрёдер, профессор BTI, выразил своё волнение открытием этой ранее неизвестной ветви клеточного метаболизма. Обнаружение ацилспермидинов, которые являются метаболитами, происходящими от модификации различных белков, предоставляет ценные познания о внутренних процессах клеточных путей и приближает нас к пониманию функций сиртуинов.

Используя сравнительный метаболомический подход, исследовательская команда проанализировала метаболические изменения, зависимые от сиртуинов. Исследование показало наличие ацилспермидинов как у простых организмов, таких как C. elegans, так и у млекопитающих, включая людей. Исследователи также продемонстрировали влияние этих метаболитов на продолжительность жизни у C. elegans и на пролиферацию клеток у млекопитающих.

Это революционное исследование открывает новые возможности для дальнейшего изучения механизмов и фармакологических аспектов ацилспермидинов. Будущие исследования будут исследовать, как эти метаболиты влияют на продолжительность жизни, рост клеток и их взаимодействие с другими метаболическими путями.

Ученые считают, что их работа вносит вклад в наше совместное знание о семействе спермидинов, связывая его с центральным энергетическим метаболизмом и метаболизмом аминокислот. Раскрывая скрытые биохимические пути, мы получаем более глубокое понимание старения и процессов болезни.

В заключение, это открытие является значительным прорывом в биохимии и предлагает перспективные направления для будущих исследований с целью улучшения продолжительности жизни и здоровья. Раскрывая роли ацилспермидинов в продолжительности жизни и пролиферации клеток, ученые могут разрабатывать новые терапевтические меры для возрастных заболеваний.

Часто задаваемые вопросы:

— Какова связь между ацилспермидинами и сиртуинами?

Ацилспермидины, семейство метаболитов, тесно связано с сиртуинами, ферментами, играющими роль в старении и болезнях.

— Что такое сиртуины?

Сиртуины — это ферменты, регулирующие важные функции в живых организмах и связанные с возрастными заболеваниями.

— Какое значение имеет данное исследование для здоровья и продолжительности жизни?

Это исследование открывает новые возможности для понимания старения и потенциального развития терапевтических вмешательств для улучшения продолжительности жизни и здорового состояния.

— Какие будущие направления исследований основаны на этих результатах?

Будущие исследования будут исследовать механизмы и фармакологические аспекты ацилспермидинов, включая их влияние на продолжительность жизни, рост клеток и взаимодействие с другими метаболическими путями.

— Какое финансирование поддержало это исследование?

Эта работа была частично поддержана Национальным институтом здоровья (NIH) и Студенческим научно-исследовательским институтом Ховарда Хьюза (HHMI).

Источник: [Boyce Thompson Institute](https://btiscience.org/)